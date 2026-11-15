El horóscopo semanal de Tauro, del 16 al 22 de noviembre de 2026, apunta a unos días para ordenar prioridades, cuidar las relaciones y avanzar con calma en el trabajo.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, Tauro puede encontrar un buen momento para hablar de asuntos pendientes. Expresar lo que necesita con claridad ayudará a evitar interpretaciones precipitadas.

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De cara al fin de semana, conviene reservar tiempo para las personas cercanas. Tanto si tiene pareja como si no, escuchar será tan importante como compartir sus propias inquietudes.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, revisar las tareas en curso permitirá distinguir lo urgente de lo que puede esperar. Es una semana para avanzar paso a paso y cerrar compromisos antes de asumir otros nuevos.

En las finanzas, Tauro puede aprovechar estos días para repasar gastos y valorar las compras previstas. La prudencia será una aliada a la hora de tomar decisiones.

Salud y bienestar

El ritmo de la semana invita a cuidar el descanso y buscar espacios de desconexión. Alternar las obligaciones con pausas ayudará a mantener una rutina más equilibrada.

Días clave de la semana

Momentos destacados

Lunes 16: adecuado para ordenar las tareas y fijar prioridades.

adecuado para ordenar las tareas y fijar prioridades. Miércoles 18: una ocasión para revisar asuntos de trabajo y gastos pendientes.

una ocasión para revisar asuntos de trabajo y gastos pendientes. Viernes 20: propicio para dedicar tiempo a las relaciones y hablar con calma.

Consejo semanal para Tauro

Avanza sin perder de vista lo que necesitas. Una planificación sencilla y tiempo para quienes te importan pueden ayudarte a cerrar la semana con mayor tranquilidad.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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