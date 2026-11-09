El horóscopo diario del lunes 9 de noviembre de 2026 invita a los doce signos del zodiaco a comenzar la semana con atención a sus prioridades. La comunicación y la organización marcan las predicciones de amor, salud y dinero de la jornada.

Lee tambien: Audiencias TV, 9 de noviembre: lo más visto y el ranking

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El inicio de semana favorece que pongas en marcha una tarea pendiente. Avanza sin perder de vista los detalles.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Color: Rojo.

Rojo. Amor: Una conversación sincera ayudará a aclarar expectativas.

Una conversación sincera ayudará a aclarar expectativas. Salud: Reserva tiempo para descansar entre actividades.

Reserva tiempo para descansar entre actividades. Dinero: Revisa tus gastos antes de hacer una compra.

Revisa tus gastos antes de hacer una compra. Número de la suerte: 7.

Lee tu horóscopo semanal completo de Aries

Lee tambien: Programación TV hoy, martes 10 de noviembre: qué ver esta noche

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La paciencia será una buena aliada para afrontar los compromisos del día. En el trabajo, conviene seguir un plan sencillo.

Color: Verde.

Verde. Amor: Un gesto cotidiano puede acercarte a alguien importante.

Un gesto cotidiano puede acercarte a alguien importante. Salud: Una pausa tranquila te ayudará a recuperar el ritmo.

Una pausa tranquila te ayudará a recuperar el ritmo. Dinero: Prioriza los pagos que ya tienes previstos.

Prioriza los pagos que ya tienes previstos. Número de la suerte: 4.

Lee tu horóscopo semanal completo de Tauro

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Las conversaciones pueden abrir nuevas perspectivas durante la jornada. Escucha con atención antes de tomar una decisión laboral.

Color: Amarillo.

Amarillo. Amor: Comparte tus planes sin dar nada por supuesto.

Comparte tus planes sin dar nada por supuesto. Salud: Alterna los momentos de actividad con algo de descanso.

Alterna los momentos de actividad con algo de descanso. Dinero: Compara opciones antes de comprometerte con un gasto.

Compara opciones antes de comprometerte con un gasto. Número de la suerte: 5.

Lee tu horóscopo semanal completo de Géminis

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy puedes encontrar equilibrio si atiendes primero a lo más urgente. En el trabajo, pedir apoyo facilitará una tarea compartida.

Color: Blanco.

Blanco. Amor: Dedica tiempo a escuchar a una persona cercana.

Dedica tiempo a escuchar a una persona cercana. Salud: Mantén una rutina que incluya tiempo para ti.

Mantén una rutina que incluya tiempo para ti. Dinero: Evita decidir con prisa sobre asuntos económicos.

Evita decidir con prisa sobre asuntos económicos. Número de la suerte: 2.

Lee tu horóscopo semanal completo de Cáncer

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tu iniciativa puede ser útil para organizar una tarea de grupo. Deja espacio para que otras personas aporten sus ideas.

Color: Dorado.

Dorado. Amor: La cercanía se refuerza con atención y escucha.

La cercanía se refuerza con atención y escucha. Salud: Procura no llenar por completo tu agenda.

Procura no llenar por completo tu agenda. Dinero: Planifica tus compras según tus necesidades.

Planifica tus compras según tus necesidades. Número de la suerte: 1.

Lee tu horóscopo semanal completo de Leo

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Ordenar tus asuntos te permitirá empezar la semana con mayor claridad. En el trabajo, evita dedicar demasiado tiempo a los detalles menores.

Color: Beige.

Beige. Amor: Expresa lo que necesitas con naturalidad.

Expresa lo que necesitas con naturalidad. Salud: Un paseo puede servirte para desconectar.

Un paseo puede servirte para desconectar. Dinero: Repasa el presupuesto antes de asumir nuevos gastos.

Repasa el presupuesto antes de asumir nuevos gastos. Número de la suerte: 6.

Lee tu horóscopo semanal completo de Virgo

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La jornada invita a buscar acuerdos sin aplazar tus propias decisiones. Una actitud flexible favorecerá el ambiente de trabajo.

Color: Rosa.

Rosa. Amor: Una charla serena puede resolver una diferencia.

Una charla serena puede resolver una diferencia. Salud: Busca un momento de calma al terminar el día.

Busca un momento de calma al terminar el día. Dinero: Sopesa las ventajas de cada opción antes de comprar.

Sopesa las ventajas de cada opción antes de comprar. Número de la suerte: 9.

Lee tu horóscopo semanal completo de Libra

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu capacidad de concentración será útil para avanzar en una tarea exigente. Conviene mantener una comunicación clara con quienes colaboran contigo.

Color: Granate.

Granate. Amor: La confianza crece cuando compartes tus inquietudes.

La confianza crece cuando compartes tus inquietudes. Salud: Atiende a tus necesidades de descanso.

Atiende a tus necesidades de descanso. Dinero: Revisa las condiciones antes de aceptar un compromiso.

Revisa las condiciones antes de aceptar un compromiso. Número de la suerte: 8.

Lee tu horóscopo semanal completo de Escorpio

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El lunes puede traer ganas de explorar ideas diferentes. En el terreno laboral, concreta los pasos antes de iniciar un proyecto.

Color: Violeta.

Violeta. Amor: Un plan compartido dará espacio a la conversación.

Un plan compartido dará espacio a la conversación. Salud: Combina movimiento y descanso a lo largo del día.

Combina movimiento y descanso a lo largo del día. Dinero: Valora si un gasto encaja en tus planes.

Valora si un gasto encaja en tus planes. Número de la suerte: 3.

Lee tu horóscopo semanal completo de Sagitario

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La constancia te ayudará a cumplir con las tareas que requieren más atención. Organiza la semana sin cargarla de compromisos innecesarios.

Color: Gris.

Gris. Amor: Mostrar interés por el día de otra persona reforzará el vínculo.

Mostrar interés por el día de otra persona reforzará el vínculo. Salud: Respeta tus pausas durante la jornada.

Respeta tus pausas durante la jornada. Dinero: Mantén una visión práctica de tus cuentas.

Mantén una visión práctica de tus cuentas. Número de la suerte: 10.

Lee tu horóscopo semanal completo de Capricornio

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una mirada distinta puede ayudarte a resolver un asunto pendiente. En el trabajo, explicar tus ideas con claridad facilitará la colaboración.

Color: Azul.

Azul. Amor: Comparte una propuesta y escucha la respuesta sin anticiparte.

Comparte una propuesta y escucha la respuesta sin anticiparte. Salud: Busca un rato para cambiar de actividad.

Busca un rato para cambiar de actividad. Dinero: Deja reposar una decisión económica antes de tomarla.

Deja reposar una decisión económica antes de tomarla. Número de la suerte: 11.

Lee tu horóscopo semanal completo de Acuario

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad te ayudará a entender el ambiente que te rodea. Para avanzar en el trabajo, establece un objetivo alcanzable para hoy.

Color: Turquesa.

Turquesa. Amor: Una muestra de afecto puede mejorar la comunicación.

Una muestra de afecto puede mejorar la comunicación. Salud: Dedica unos minutos a una actividad relajante.

Dedica unos minutos a una actividad relajante. Dinero: Ordena tus prioridades antes de gastar.

Ordena tus prioridades antes de gastar. Número de la suerte: 12.

Lee tu horóscopo semanal completo de Piscis

Consejo astral para hoy

Empieza la semana con objetivos claros y deja margen para los imprevistos. Escuchar a los demás y respetar tus tiempos puede ayudarte a afrontar la jornada con calma.

Te puede interesar