Capricornio afronta la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026 con la oportunidad de revisar sus prioridades en el amor, el trabajo y el bienestar. Será un buen momento para combinar la planificación con cierta flexibilidad.
Lee tambien: Horóscopo semanal Piscis: del 16 al 22 de noviembre
Amor y relaciones
Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar lo que esperas de una relación. Escuchar antes de responder facilitará el entendimiento.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Durante el fin de semana, reserva tiempo para compartir con las personas cercanas. Si estás conociendo a alguien, avanzar sin prisas te permitirá prestar atención a cómo evoluciona el vínculo.
Lee tambien: Horóscopo semanal Acuario: del 16 al 22 de noviembre
Trabajo y finanzas
Entre el lunes y el miércoles, conviene ordenar las tareas y distinguir las urgentes de las que pueden esperar. Una planificación realista te ayudará a evitar compromisos difíciles de cumplir.
En el terreno económico, dedica un momento a revisar los gastos previstos antes de tomar nuevas decisiones. Hacia el final de la semana, cerrar asuntos pendientes puede dejarte más espacio para organizar los próximos pasos.
Salud y bienestar
El ritmo de estos días invita a cuidar los descansos y mantener una rutina equilibrada. Busca momentos de pausa entre tus obligaciones y procura no llenar por completo el fin de semana.
Días clave de la semana
Momentos destacados
- Lunes 16: una jornada adecuada para ordenar prioridades y planificar las tareas.
- Miércoles 18: puede ser un buen momento para abordar una conversación pendiente.
- Domingo 22: reserva tiempo para descansar y preparar la semana siguiente.
Consejo semanal para Capricornio
Avanza paso a paso y deja margen para adaptar tus planes. Atender tanto a tus responsabilidades como a tus necesidades personales te ayudará a cerrar la semana con mayor equilibrio.
Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Acuario · Piscis