Capricornio afronta la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026 con la oportunidad de revisar sus prioridades en el amor, el trabajo y el bienestar. Será un buen momento para combinar la planificación con cierta flexibilidad.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar lo que esperas de una relación. Escuchar antes de responder facilitará el entendimiento.

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Durante el fin de semana, reserva tiempo para compartir con las personas cercanas. Si estás conociendo a alguien, avanzar sin prisas te permitirá prestar atención a cómo evoluciona el vínculo.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, conviene ordenar las tareas y distinguir las urgentes de las que pueden esperar. Una planificación realista te ayudará a evitar compromisos difíciles de cumplir.

En el terreno económico, dedica un momento a revisar los gastos previstos antes de tomar nuevas decisiones. Hacia el final de la semana, cerrar asuntos pendientes puede dejarte más espacio para organizar los próximos pasos.

Salud y bienestar

El ritmo de estos días invita a cuidar los descansos y mantener una rutina equilibrada. Busca momentos de pausa entre tus obligaciones y procura no llenar por completo el fin de semana.

Días clave de la semana

Momentos destacados

Lunes 16: una jornada adecuada para ordenar prioridades y planificar las tareas.

una jornada adecuada para ordenar prioridades y planificar las tareas. Miércoles 18: puede ser un buen momento para abordar una conversación pendiente.

puede ser un buen momento para abordar una conversación pendiente. Domingo 22: reserva tiempo para descansar y preparar la semana siguiente.

Consejo semanal para Capricornio

Avanza paso a paso y deja margen para adaptar tus planes. Atender tanto a tus responsabilidades como a tus necesidades personales te ayudará a cerrar la semana con mayor equilibrio.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Acuario · Piscis

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