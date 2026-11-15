El horóscopo semanal de Escorpio, signo de quienes nacen entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre, apunta a una semana del 16 al 22 de noviembre de 2026 centrada en ordenar prioridades y cuidar las relaciones.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, Escorpio puede encontrar una buena ocasión para hablar con calma sobre aquello que le preocupa. Escuchar antes de responder ayudará a evitar malentendidos.

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De cara al fin de semana, compartir tiempo sin prisas favorecerá la cercanía, tanto en pareja como con amistades. Quienes busquen conocer a alguien pueden mostrarse abiertos a una conversación espontánea.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles conviene revisar las tareas pendientes y establecer un orden de trabajo. Escorpio puede avanzar si se concentra en terminar lo que ya ha empezado.

En el terreno económico, la segunda mitad de la semana invita a repasar gastos antes de asumir nuevos compromisos. Comparar opciones con tranquilidad puede facilitar las decisiones.

Salud y bienestar

Escorpio puede aprovechar estos días para ajustar sus horarios de descanso y reservar momentos de pausa. Mantener una rutina equilibrada le ayudará a afrontar la semana con mayor serenidad.

Días clave de la semana

Lunes 16: un buen momento para ordenar las tareas y fijar prioridades.

un buen momento para ordenar las tareas y fijar prioridades. Miércoles 18: la conversación y la escucha pueden ayudar a aclarar diferencias.

la conversación y la escucha pueden ayudar a aclarar diferencias. Domingo 22: una ocasión para descansar y dedicar tiempo a las relaciones personales.

Consejo semanal para Escorpio

Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a los demás. Una decisión meditada puede resultar más útil que tratar de resolverlo todo a la vez.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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