Libra afronta la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026 con una invitación a equilibrar sus relaciones, sus responsabilidades y sus momentos de descanso.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudarte a aclarar lo que esperas de una relación. Escucha la otra parte antes de sacar conclusiones y expresa tus necesidades con calma.

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Durante el fin de semana, busca tiempo para compartir con quienes te aportan tranquilidad. Si estás conociendo a alguien, avanzar sin prisas te permitirá observar cómo evoluciona el vínculo.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, ordenar las tareas por prioridad te ayudará a afrontar los compromisos de la semana. Evita asumir más trabajo del que puedes atender y plantea tus dudas cuando lo necesites.

En el terreno económico, dedica un momento a revisar tus gastos antes de tomar una decisión. Hacia el final de la semana, conviene valorar las opciones con calma en lugar de actuar por impulso.

Salud y bienestar

Reserva pausas durante la semana y procura mantener horarios de descanso regulares. Una actividad tranquila al final del día puede ayudarte a desconectar de las obligaciones.

Días clave de la semana

Momentos destacados

Lunes 16: buen momento para organizar las tareas y establecer prioridades.

buen momento para organizar las tareas y establecer prioridades. Miércoles 18: una conversación puede servir para aclarar expectativas en una relación.

una conversación puede servir para aclarar expectativas en una relación. Domingo 22: dedica tiempo al descanso y a preparar la semana siguiente.

Consejo semanal para Libra

Busca el equilibrio sin dejar tus propias necesidades en segundo plano. Elegir con calma y comunicarte con claridad te ayudará a avanzar durante la semana.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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