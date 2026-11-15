Sagitario afronta la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades. Las relaciones, el trabajo y el descanso pedirán atención antes de que termine la semana.

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Amor y relaciones

Los primeros días serán propicios para hablar de asuntos que hayan quedado pendientes. Si tienes pareja, escuchar antes de responder ayudará a aclarar las expectativas de ambos.

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Si estás conociendo a alguien, no necesitas adelantar acontecimientos. El fin de semana puede ser un buen momento para compartir tiempo sin imponer un plan demasiado cerrado.

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Trabajo y finanzas

Al comienzo de la semana, conviene revisar las tareas en curso y distinguir las urgentes de las que pueden esperar. Una conversación con un compañero puede ayudarte a distribuir mejor el esfuerzo.

En el terreno económico, dedica un momento a repasar los gastos previstos para los próximos días. Antes de asumir un compromiso, comprueba que encaja con tus prioridades.

Salud y bienestar

La actividad de la semana puede dejarte poco tiempo para descansar. Reserva algunos momentos para desconectar y procura mantener horarios regulares de sueño.

Días clave de la semana

Fechas destacadas

Lunes 16: una jornada adecuada para organizar tareas y fijar prioridades.

una jornada adecuada para organizar tareas y fijar prioridades. Viernes 20: momento para revisar gastos y cerrar asuntos de trabajo pendientes.

momento para revisar gastos y cerrar asuntos de trabajo pendientes. Domingo 22: una ocasión para descansar y dedicar tiempo a las relaciones personales.

Consejo semanal para Sagitario

Avanza paso a paso y deja espacio para cambiar de plan si lo necesitas. Una semana más ordenada también puede darte tiempo para disfrutar de lo que compartes con los demás.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Capricornio · Acuario · Piscis

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