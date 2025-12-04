

El Congreso de Estados Unidos ha difundido cientos de fotografías y videos inéditos de la isla privada de Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes estadounidenses, conocida por su vínculo con los abusos del multimillonario. Las imágenes muestran desde dormitorios y baños hasta salas interiores, incluyendo una inquietante habitación de dentista con silla amarilla y máscaras que representan rostros de hombres adultos.

Entre el material también se destaca un teléfono con contactos en marcación rápida identificados como Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry, así como un salón con una pizarra donde se leen palabras como “poder”, “engaño” y “política”.

La isla, adquirida por Epstein en los años 90, funcionó como residencia privada y ha sido descrita por varios medios como un centro de actividades ilícitas relacionadas con la pedofilia.

El congresista demócrata Robert García señaló que la difusión de estas imágenes busca garantizar transparencia y ayudar a reconstruir el contexto de los crímenes de Epstein. Además, el Comité de Supervisión recibió documentos de J.P. Morgan y Deutsche Bank vinculados al caso.

La investigación se ha intensificado tras la solicitud de información sobre Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión. Recientemente, el Congreso aprobó una ley bipartidista que exige la publicación completa de los archivos del caso, inicialmente rechazada por Donald Trump pero finalmente respaldada.