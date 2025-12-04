La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha iniciado diligencias tras la denuncia presentada por una militante socialista contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, por un presunto caso de acoso sexual.

Se trata de diligencias preprocesales, que permiten a la Fiscalía recabar información preliminar para decidir si presenta una denuncia formal o archiva el caso.

Según la denuncia, los hechos habrían comenzado en el último trimestre de 2021, cuando la víctima empezó a recibir “mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas”, creando un “ambiente intimidatorio, degradante y humillante”. La denunciante afirma que Navarro le tocó el trasero sin su consentimiento y que, tras rechazar la conducta, le advirtió que informaría a la dirección del partido si continuaba.

La denunciante también aporta mensajes enviados fuera del horario laboral y acciones que atentaban contra su intimidad. Según su relato, estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual, coacciones y acoso reiterado, enmarcándose además en el ámbito de la violencia de género. Navarro ha declinado hacer declaraciones sobre el asunto.

El PSOE ha emitido un comunicado en el que asegura que está investigando los hechos y que, en caso de que la Fiscalía continúe con las diligencias, solicitará la suspensión cautelar de la militancia de Navarro. Este caso se suma a otras polémicas recientes por denuncias de acoso sexual dentro del partido, como la que afectó a Francisco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa y cercano a Pedro Sánchez.