MADRID.— El agitador político Vito Quiles ha generado controversia tras hacer un llamamiento público a través de la red social X para respaldar a la organización de extrema derecha Núcleo Nacional. En su mensaje, Quiles justificó su postura afirmando que “hoy hay que estar con Núcleo Nacional” frente a las protestas que, según sus palabras, han alterado la cotidianidad de los vecinos en la zona de la Puerta del Sol de Madrid.

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Este posicionamiento público se produce en la misma semana en que la Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado la retirada definitiva de su credencial de prensa, tras varios episodios de tensión en los pasillos de la Cámara Baja.

A la pérdida del pase periodístico institucional se suma el ámbito judicial, ya que una jueza ha acordado procesar a Quiles en relación con un presunto delito de estafa por el uso indebido y fraudulento de billetes de AVE de la compañía Renfe. Ambos acontecimientos marcan un punto de inflexión en la trayectoria del agitador, situándolo de lleno en el foco político y judicial.

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