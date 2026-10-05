La Autoridad Portuaria de Ceuta abre licitación para contratar un seguro de asistencia sanitaria para su personal, valorado en 273.375 euros.

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La Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ceuta ha anunciado la apertura de un proceso de licitación para la contratación de una póliza de seguro de asistencia sanitaria destinada al personal de la entidad. El valor estimado de este contrato asciende a 273.375 euros.

A quién afecta

Este contrato está dirigido a cubrir las necesidades de asistencia sanitaria del personal que trabaja en la Autoridad Portuaria de Ceuta.

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Plazos

Las empresas interesadas en participar en este proceso de licitación tienen hasta las 19:00 horas del 21 de octubre de 2026 para presentar sus ofertas. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 22 de octubre de 2026 a las 09:00 horas en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Condiciones de participación

Para participar, las entidades deben estar inscritas en el registro administrativo de entidades aseguradoras y autorizadas para operar en el ramo de asistencia sanitaria. Además, deben cumplir con los requisitos económicos y técnicos especificados en el pliego de condiciones.

El procedimiento de adjudicación será abierto y acelerado, con los criterios de adjudicación basados en la calidad (70%) y el precio (30%).

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 5 de octubre de 2026 (referencia BOE-B-2026-32248).