Este miércoles, 26 de noviembre, los técnicos de Hacienda han convocado una huelga y manifestación en Madrid para exigir mejoras en su carrera profesional y en los recursos destinados a combatir el fraude fiscal. La protesta, organizada por el sindicato Gestha, busca una respuesta por parte del Gobierno a sus demandas de mejores condiciones laborales y un plan que permita hacer frente a la evasión fiscal de manera más eficaz.

Reivindicaciones: mejora de la carrera profesional y un sistema más eficiente

Los técnicos de la Agencia Tributaria (AEAT) denuncian que su carrera profesional sigue bloqueada, lo que afecta tanto a la motivación del personal como a la capacidad de la administración para cumplir con sus funciones. Según Gestha, la falta de movilidad funcional y geográfica en los destinos asignados está generando descontento entre los empleados y afectando negativamente la lucha contra el fraude fiscal.

Desde 2011, las denuncias por delitos fiscales han caído un 82%, lo que los técnicos consideran una señal clara de la falta de eficacia en la detección de grandes evasores, mientras que la inspección se centra más en pequeños contribuyentes, autónomos y pequeñas empresas. La organización sindical también critica la falta de promoción interna adecuada, que priva a muchos trabajadores de la oportunidad de trasladarse a lugares más cercanos a sus familias, lo que afecta aún más a la moral de las plantillas.

¿Cómo te afecta la huelga de técnicos de Hacienda?

La huelga podría generar retrasos en los trámites y la gestión tributaria, especialmente en las áreas relacionadas con la inspección y la recaudación fiscal. Los técnicos de Hacienda también han solicitado que se dirijan más recursos y esfuerzos hacia la lucha contra los grandes evasores, en lugar de presionar a los contribuyentes más pequeños. Esta jornada de huelga también podría afectar la atención a los contribuyentes y las gestiones relacionadas con la Agencia Tributaria.

Exigen un cambio estructural en la administración tributaria

Gestha pide al Gobierno que tome en cuenta sus propuestas, que incluyen una reorganización de la estructura administrativa para facilitar la lucha contra el fraude fiscal y garantizar un control más eficiente del gasto público. Los técnicos también reclaman el cumplimiento de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal de 2006, que instaba a mejorar la carrera administrativa y reconocer adecuadamente la labor de los técnicos de Hacienda.

Manifestación en Madrid

La manifestación está prevista para este miércoles a las 12:30 horas, comenzando en Cibeles y dirigiéndose hacia el Ministerio de Hacienda, donde se llevará a cabo una rueda de prensa a las 13:30 horas. Más de 1.500 técnicos de Hacienda de toda España participarán en esta protesta, destacando la importancia de su lucha para mejorar tanto sus condiciones laborales como la capacidad del sistema tributario para hacer frente a la evasión fiscal.