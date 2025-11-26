La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha protagonizado este miércoles un tenso intercambio con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al acusar al Gobierno de “empobrecer a los trabajadores y endeudar a España”. Durante su intervención en el Congreso, Muñoz cuestionó si Montero conoce la realidad económica “de la calle”.

“¿Usted sabe cuánto cuesta una docena de huevos, un litro de aceite o un kilo de carne? ¿Hace cuánto que no busca un piso de alquiler o algo tan sencillo como echar gasolina al coche?”, lanzó la diputada popular, poniendo el foco en el aumento del coste de la vida y en las dificultades para acceder a la vivienda.

Montero respondió a las críticas citando varios titulares de prensa internacional que, según afirmó, reflejan el buen desempeño económico del país. “España será la economía que más crezca entre las cinco grandes de la Unión Europea, según el FMI. Es el país que más empleo crea en la UE, que cerrará el año con un déficit inferior al de Alemania y que acaba de recibir una mejora en la calificación de su deuda pública”, enumeró.

La ministra destacó además la reducción de la temporalidad laboral tras la reforma del Gobierno, el liderazgo de España en la llamada “excepción ibérica” para contener los precios de la energía y los avances en materia de derechos sociales, como el reconocimiento del Estado palestino, el matrimonio igualitario o la ampliación de permisos por nacimiento.

El choque evidenció de nuevo la distancia entre las visiones económicas del Ejecutivo y la oposición, que mantiene sus críticas sobre el impacto de la inflación y la gestión del gasto público.