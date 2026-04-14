El sindicato anuncia protestas a partir del 20 de abril por la falta de equiparación salarial y la sobrecarga de trabajo que supondrá la tramitación de los nuevos permisos

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno se enfrenta a su primer gran obstáculo logístico. El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería de todo el país, programada para comenzar el próximo lunes 20 de abril. Esta fecha coincide precisamente con el inicio de la atención presencial para el millón de solicitantes que se estima podrán acogerse al nuevo decreto.

Reivindicaciones: salarios y carga de trabajo

Los motivos que han llevado al sindicato a convocar este paro se centran en el reconocimiento de la productividad y la equiparación salarial de los trabajadores de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Entre sus exigencias principales destacan:

La revisión estructural de la relación de puestos de trabajo.

La creación de puestos específicos de atención al público en jornada continuada.

Mejoras en la formación para gestionar la complejidad de los expedientes de Extranjería.

Desde CC OO advierten que, aunque la tramitación inicial cuente con apoyos externos, el volumen de trabajo terminará recayendo sobre una plantilla que ya se encuentra al límite. Las oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia son las que esperan una mayor saturación debido a la alta densidad de población extranjera en situación irregular.

El plan de choque del Gobierno ante el colapso

Ante la amenaza de huelga y la previsible avalancha de solicitudes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha diseñado un sistema de apoyo para evitar el bloqueo del procedimiento. Las principales medidas incluyen:

Oficinas de Correos: Se encargarán de ayudar a los interesados a formalizar sus solicitudes, actuando como puntos de apoyo logístico. Apoyo técnico de Tragsa y Tragsatec: Estas empresas públicas prestarán soporte en la gestión material y la canalización de documentos, aunque su labor estará limitada a tareas instrumentales y no a la resolución de expedientes.

Pese a estos refuerzos, la convocatoria de huelga de CC OO añade una presión extrema sobre el Ejecutivo. El sindicato insiste en que la regularización masiva es inviable sin un refuerzo real de las plantillas de Extranjería y una mejora sustancial de sus condiciones laborales, que actualmente no reflejan la responsabilidad ni la carga de trabajo que asumen.