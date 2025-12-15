El Gobierno de Hungría, a través de su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, ha acusado este lunes a la Unión Europea de cometer una «provocación bélica de una gravedad no vista» al decidir utilizar los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados para apoyar la reconstrucción de Ucrania. La medida fue aprobada por la UE mediante poderes de emergencia, lo que según Budapest, no solo viola las normas comunitarias, sino que podría acercar la guerra a Europa.

La Unión Europea decidió el pasado viernes, utilizando poderes de emergencia, la inmovilización indefinida de 210.000 millones de euros en activos rusos que se destinarán al apoyo de Ucrania. Esta acción ha generado una fuerte crítica por parte de Hungría, aliada de Rusia y liderada por el ultranacionalista Viktor Orbán.

El ministro Szijjártó, en Bruselas para el Consejo de Exteriores, afirmó:

«La congelación de los activos rusos y su utilización (para apoyar a Ucrania) es una provocación bélica de una gravedad no vista en los últimos dos o tres años.»

Según Szijjártó, la UE está «ridiculizando sus propias normas» al eludir los procedimientos que requerirían la unanimidad de los Estados miembros para renovar las sanciones, evitando así los vetos de países como Hungría o Eslovaquia, considerados cercanos a Moscú.

Riesgo de escalada y advertencia húngara

El jefe de la diplomacia húngara insistió en que esta medida podría desencadenar una escalada del conflicto hacia el continente europeo.

«Esto es inaceptable, simplemente porque Europa no sobreviviría una guerra entre Europa y Rusia«, sentenció el ministro.

Postura de otros actores

La medida, donde la mayoría de los activos inmovilizados se encuentran en Bélgica, también ha generado fricciones fuera de Hungría: