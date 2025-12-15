La Guardia Civil ha informado de la detención de ocho personas en el marco de una macrorredada contra el crimen organizado en el Campo de Gibraltar. El operativo, que comenzó en la mañana de este lunes 15 de diciembre con la participación de cerca de 150 agentes, ha desarticulado una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y al contrabando de tabaco, realizando una veintena de registros en cuatro municipios de la comarca gaditana.

El operativo, dirigido por la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, se ha desarrollado desde la mañana de este lunes con un despliegue masivo que involucra a unos 150 agentes. El objetivo es desmantelar una organización criminal con una doble vía de negocio ilícito: el tráfico de cocaína y el contrabando de tabaco.

Hasta el momento, la operación ha resultado en la detención de ocho personas.

La acción policial ha incluido una veintena de registros domiciliarios llevados a cabo simultáneamente en varias localidades de la comarca gaditana:

Algeciras

Los Barrios

La Línea

San Roque

La Guardia Civil ha detallado que la operación sigue en curso, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la incautación de cantidades significativas de droga, tabaco y otros efectos relacionados con las actividades de la organización criminal.