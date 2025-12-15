El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado su balance anual para reafirmar su permanencia en la Moncloa, descartando adelantar elecciones pese a los escándalos que cercan al PSOE (corrupción y acoso sexual) y a su entorno. En lo que parece una «huida hacia delante» antes del periodo vacacional, el líder socialista no solo anunció nuevas ayudas al transporte (trenes de cercanías y media distancia), sino que también mostró un notable deterioro físico, marcado por el estrés y la presión de un curso político convulso.

El deterioro físico y el factor estrés

A sus 53 años, el aspecto de Sánchez se ha deteriorado notablemente, presentando arrugas, ojeras y ‘patas de gallo’ más marcadas. Este cambio contrasta con la imagen de «guapo» que solía ser un adjetivo repetido entre sus votantes al inicio de su trayectoria política.

Expertos atribuyen el cambio al alto nivel de estrés derivado de su cargo. Según la opinión recogida por La Voz de Galicia del catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Antonio Ayala, el principal factor es la tensión continuada. Las facciones marcadas y las arrugas se deben a una «notable pérdida de peso y del colágeno» multiplicada por la alta actividad y los casos que cercan al PSOE.

Causas: resistencia y entorno judicial

El deterioro físico de Sánchez se ha acrecentado desde que el entorno del PSOE se vio envuelto en sucesos negativos. La presión política y mediática se ha multiplicado por:

Investigaciones: los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que apuntan a altos cargos del PSOE .

los informes de la que apuntan a altos cargos del . Encrucijadas judiciales: los problemas judiciales que cercan a personas de su entorno, incluido su hermano, David Sánchez .

los problemas judiciales que cercan a personas de su entorno, incluido su hermano, . Equilibrio parlamentario: la inestabilidad de su Gobierno, sustentado en un precario equilibrio con fuerzas independentistas y nacionalistas.

El presidente ha optado por la vía de la resistencia en la Moncloa. Con la vista puesta en los resultados electorales de Extremadura, el líder socialista busca un respiro en el último periodo vacacional del calendario.

El futuro político y físico

Antes de concluir su comparecencia, Sánchez deseó unas buenas navidades a los medios y auguró que el 2026 estará cargado de una gran actividad informativa. Cabe recordar que el Congreso de los Diputados tendrá un mes de enero sin actividad plenaria.