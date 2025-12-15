El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, celebrado cada 22 de diciembre, se moderniza con la posibilidad de cobrar premios a través de Bizum. Esta aplicación de transferencias instantáneas se posiciona como una herramienta clave para agilizar el cobro, pero es fundamental conocer sus limitaciones. Solo los premios de menor cuantía, aquellos inferiores a 2.000 euros, son aptos para el cobro por esta vía, excluyendo los grandes premios como El Gordo o los principales.

La funcionalidad de Bizum para el cobro de la Lotería de Navidad está sujeta a una restricción legal y operativa: el importe del premio no puede superar los 2.000 euros.

Los premios que cumplen con este límite y pueden cobrarse por esta vía son los correspondientes a:

La Pedrea (100 euros al décimo).

(100 euros al décimo). Aproximaciones.

Centenas.

Terminaciones.

El Reintegro.

Para realizar el cobro, el agraciado solo necesita generar un código QR desde la aplicación de su banco asociada a Bizum. Este código se presenta en la administración de lotería, donde es escaneado para transferir el importe de forma instantánea a la cuenta bancaria.

Premios mayores y plazos de cobro

Si el premio supera los 2.000 euros (incluyendo El Gordo, Segundo y Tercer Premio, y los Cuartos), Bizum no es una opción válida.

Cobro de grandes premios: Estos deben cobrarse directamente en una sucursal bancaria autorizada (no en la administración de lotería). El agraciado debe presentar el décimo para que el importe sea abonado en su cuenta.

Estos deben cobrarse (no en la administración de lotería). El agraciado debe presentar el décimo para que el importe sea abonado en su cuenta. Plazo: El plazo oficial para cobrar cualquier premio comienza el 23 de diciembre de 2025 y finaliza el 22 de marzo de 2026 . Los premios caducan si no se reclaman antes de esa fecha.

El plazo oficial para cobrar cualquier premio comienza el y finaliza el . Los premios caducan si no se reclaman antes de esa fecha. Fiscalidad: Los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20%.

Tipo de Premio (por décimo) Premio Antes de Impuestos Premio Neto (Tras Impuestos) ¿Se Cobra por Bizum? El Gordo 400.000 € 320.000 € NO Segundo Premio 125.000 € N/A (Se cobra en banco) NO Pedrea (Cinco Cifras) 100 € 100 € SÍ

Ventajas de bizum

La principal ventaja del cobro mediante Bizum para premios pequeños es la rapidez (el dinero se transfiere de forma instantánea), la comodidad (evita trámites engorrosos) y la seguridad (reduce el riesgo de manejar efectivo).