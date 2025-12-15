La Audiencia de Granada ha dictado sentencia por el brutal crimen de Los Yesos, condenando a dos de los cuatro implicados a la pena de prisión permanente revisable, siendo la primera vez que se impone esta pena en la provincia desde 2015. En el suceso, ocurrido en un cortijo, un hombre fue torturado y degollado, y su pareja, una exconcejala del PP, fue violada y degollada. Los otros dos condenados han recibido penas que superan los 50 años de cárcel.

Condenas por doble asesinato, tortura y agresión sexual

La sentencia de la Audiencia de Granada se ajusta al veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular el pasado mes de noviembre y aún cabe recurso ante instancias superiores.

Los dos condenados a la pena máxima del Código Penal son dos jóvenes marroquíes de 29 años, quienes se encontraban en situación irregular en España en el momento de los hechos.

Pena máxima: Los dos principales acusados han sido condenados a prisión permanente revisable , más una pena adicional de 44 años de cárcel por los delitos conexos.

Hechos acreditados: Ambos reconocieron su participación en el doble asesinato, pero negaron la agresión sexual a la mujer, quien fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro (Granada) entre 2011 y 2019. El tribunal, sin embargo, consideró este último delito acreditado.

Víctimas: La pareja fue atacada en su cortijo; el hombre fue torturado y degollado, mientras que la mujer fue violada y degollada.

Condenas para los otros implicados

Los otros dos implicados en el crimen son dos hombres de nacionalidad española de 32 y 22 años, a quienes el tribunal impone largas penas de prisión:

Primer condenado (32 años): 59 años y tres meses de prisión.

59 años y tres meses de prisión. Segundo condenado (22 años): 52 años y nueve meses de prisión.

En ambos casos, el máximo de cumplimiento efectivo de la pena queda fijado en 40 años de cárcel.