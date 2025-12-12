La reciente emisión del programa ‘Horizonte’, conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro, puso bajo la lupa el protocolo antiacoso del Partido Socialista tras una oleada de denuncias dentro del partido.

Durante el programa, Jiménez mostró el documento oficial que proclama la creación de «un espacio libre de acoso sexual», señalando la aparente contradicción entre sus buenas intenciones y la realidad de los múltiples casos de acoso denunciados. En este contexto, el presentador habló de lo que denominó «un Me Too socialista», haciendo referencia a los recientes escándalos como el caso Salazar.

Para ilustrar la situación, Jiménez utilizó la metáfora de una «pinza doble»: una parte representaría la corrupción, común a todos los partidos, y la otra, el acoso sexual, especialmente grave en un partido que se ha presentado como defensor del feminismo. Por su parte, Carmen Porter repasó las últimas novedades judiciales y la renuncia de Javier Izquierdo, insinuando posibles tensiones internas.

El programa destacó además que ‘Horizonte’ había abordado estos casos incluso cuando otros medios los minimizaban o desacreditaban, reafirmando su papel de vigilancia en la esfera política española.