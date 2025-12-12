Más de un año después de cumplir su condena de cinco años y diez meses por su implicación en el caso Nóos, Iñaki Urdangarin se ha sincerado públicamente sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida. El exduque de Palma habló en el programa Pla seqüència de La 2Cat, presentado por Jordi Basté, donde relató cómo fue su experiencia en prisión y cómo afectó a su entorno familiar.

“Los primeros tres meses no lo hice bien, no estoy orgulloso… pasé un bucle negativo. Lloré mucho, repasas el proceso y no tienes más salida que ponerte a llorar. No se lo deseo a nadie”, confesó Urdangarin, quien reconoció que, con el tiempo, logró adaptarse y encontrar un nuevo equilibrio: “Lo mejor que he ganado en la prisión ha sido más equilibrio, me ha quitado de encima cosas del pasado, he tenido la oportunidad de estudiar, de conocerme muy bien, de preparar una nueva etapa de la vida…”.

Sin embargo, el exjugador de balonmano también habló de las pérdidas más difíciles: “Mucho tiempo de angustia, materialmente he perdido todo lo que tenía y una pérdida muy grande: uno de los amores de mi vida, Cristina… tuvo consecuencias y me da pena porque es una mujer a la que quiero mucho”.

Urdangarin recordó además los momentos previos a su ingreso en prisión, cuando tuvo que advertir a sus hijos de la situación y mantener conversaciones con su familia para explicar quién era realmente.

El exduque también prepara su biografía, Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes, que saldrá a la luz el próximo 12 de febrero. “Durante muchos años, mi vida fue contada por otros… Hoy, por primera vez, quiero contar mi historia con mi propia voz. No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido y compartirlo con honestidad”, adelanta la editorial Grijalbo.