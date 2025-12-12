La Final de la Copa del Rey del próximo año, así como las ediciones de 2027 y 2028, se celebrará en Sevilla, aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta. La fecha inicialmente prevista, el 25 de abril, coincide con el sábado de Feria y el Gran Premio de España de motociclismo en Jerez, lo que dificultaría la organización de un evento que atrae a más de 70.000 espectadores, además de miles de aficionados que se desplazan sin entradas.

Así lo ha explicado Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en una entrevista en la cadena COPE. “Hay que tener en cuenta que antes se utilizaba La Cartuja solo para la Final de Copa y ahora juega allí el Betis sus partidos de liga y de la UEFA”, indicó Louzán, subrayando la complejidad logística de fijar la fecha definitiva.

El presidente de la RFEF añadió que el director de Competición de la Federación y su homólogo en La Liga están trabajando para encontrar “la mejor solución”. “Vestir una instalación como esa lleva su tiempo: el estadio tiene que estar en condiciones y, por lo tanto, esa fecha que estaba prevista inicialmente en el calendario, que se hizo en el mes de junio, no va a ser, será otra”, señaló sin revelar las posibles fechas alternativas.

Louzán enfatizó que la celebración de la Final en Sevilla no está en riesgo: “No existe ninguna otra posibilidad, de modo que será Sevilla 2026, Sevilla 2027 y Sevilla 2028”.

Las autoridades locales, incluyendo la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, habían advertido de la dificultad de garantizar la seguridad y los servicios públicos durante un fin de semana con eventos masivos simultáneos. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, había instado a que se gestionara la coincidencia de la Final de Copa con la Feria de Abril para evitar “importantes distorsiones en los servicios públicos”, especialmente en los dispositivos policiales.