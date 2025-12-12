La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este viernes a Correos y a los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recabar documentación relacionada con la causa que mantiene detenida a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Fuentes cercanas al caso han confirmado a Europa Press que los agentes también han solicitado expedientes a Patrimonio del Estado y al Tribunal de Recursos Contractuales. Estas actuaciones forman parte de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, donde además de Díez, fueron arrestados el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los tres detenidos serán puestos a disposición judicial este sábado a partir de las 10:00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, quien decidirá si quedan en libertad o se dicta prisión provisional tras su declaración.

La operación, en la que participan agentes de la UCO siguiendo órdenes del juez Piña, se desarrolla en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario. La Fiscalía Anticorrupción lidera la investigación, que indaga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.