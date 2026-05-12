El técnico asturiano ha dado luz verde al fichaje del delantero argentino para el próximo mercado. Julián Álvarez, que ya rechazó al club parisino en 2024, vuelve a estar en el centro de los deseos de un Luis Enrique que está a punto de renovar su contrato en París.

PARÍS – Con la final de la Champions League en el horizonte, el Paris Saint-Germain ya empieza a mover sus hilos para la temporada 2026/27. Según informaciones desde la capital francesa, el nombre de Julián Álvarez ha vuelto a lo más alto de la lista de prioridades de Luis Enrique. No es un capricho nuevo: «Lucho» ya intentó su contratación hace dos años, antes de que el «Araña» se decantara por el proyecto del Atlético de Madrid.

El factor Luis Enrique

La figura del entrenador español podría ser la llave que abra la puerta del Parque de los Príncipes para el argentino. Luis Enrique, cuya renovación por cuatro temporadas es prácticamente un hecho, es un confeso admirador del despliegue y la polivalencia del ex de River Plate.

Tras dos temporadas históricas en las que el PSG ha batido récords de competitividad en Europa, el técnico considera que Julián es el perfil idóneo para cubrir la más que probable salida de Gonçalo Ramos.

Una competencia feroz

A pesar de que el Atlético de Madrid ha vivido un año irregular sin títulos, el rendimiento individual de Julián Álvarez sigue siendo de élite mundial:

20 goles anotados.

anotados. 9 asistencias repartidas.

repartidas. 29 contribuciones directas de gol en total.

Estos números, sumados a las filtraciones de su entorno que apuntan a una posible salida este verano, han despertado el hambre de los gigantes del continente. El PSG no estará solo en la puja; tendrá que competir directamente con el Arsenal y el FC Barcelona, quienes también acechan al delantero antes de que este se concentre con Argentina para el próximo Mundial.

El momento de la decisión

Aunque el interés es firme, el club parisino mantiene una política de «pies de plomo»: no se acelerará ninguna operación hasta que concluyan las competiciones oficiales y la gran cita de la Champions en Budapest.

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Sin embargo, el proyecto seductor de Luis Enrique y la estabilidad deportiva del club francés posicionan al PSG como un destino muy atractivo para un Julián Álvarez que busca dar un salto definitivo en su carrera europea. ¿Logrará esta vez el asturiano convencer al ‘Araña’?