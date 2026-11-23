El 57,5 % de las grandes empresas incorporan tecnologías de IA en sus rutinas, y se prevé que los consumidores y compradores B2B consulten a asistentes virtuales antes de cerrar acuerdos en 2026.

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La carrera por la visibilidad digital ha alcanzado un hito con el anuncio de OpenAI sobre «Business in Chat GPT», una función que permite a las empresas gestionar sus propios perfiles en un entorno conversacional. Este cambio subraya la urgencia de adoptar el GEO (Generative Engine Optimization) en la planificación corporativa para 2027.

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Las marcas que acrediten su vinculación corporativa y su identidad recibirán un sello de verificación que les permitirá actualizar datos institucionales y realizar un seguimiento de las métricas. Sin embargo, el sello no garantiza que la marca sea recomendada por la IA, lo que resalta la importancia estratégica del GEO para que las empresas sean vistas como referencias de autoridad.

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Según un estudio de Similarweb, las visitas mensuales a plataformas de IA generativa han crecido un 70 % en un año, alcanzando 9.500 millones de accesos mensuales. En España, el 55 % de los ciudadanos utiliza herramientas de IA semanalmente, lo que crea un panorama estratégico para el uso de estas tecnologías.

Juliana Queissada, especialista en marketing, propone cinco frentes prioritarios para que las empresas se posicionen en la vanguardia de la IA en 2027: analizar la presencia actual, estructurar contenidos, generar autoridad externa mediante relaciones públicas, consolidar la arquitectura técnica y realizar un seguimiento continuo de las menciones.