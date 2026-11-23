El precio de la gasolina en Ceuta alcanza una media de 1,545 euros por litro para la gasolina 95 este lunes, 23 de noviembre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La media de la gasolina 98 es de 1,561 euros por litro y la del gasóleo A, de 1,720 euros.

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El Ministerio recoge precios de diez estaciones en Ceuta. Para la gasolina 95, el precio mínimo es de 1,499 euros por litro y el máximo, de 1,594 euros. En el caso del gasóleo A, los precios van de 1,699 a 1,744 euros por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

Las dos estaciones ON365 situadas en el muelle Alfau y en la avenida Teniente General Muslera ofrecen los precios más bajos de los tres carburantes. Estas son las cinco estaciones más baratas para cada tipo, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Gasolina 95

La gasolina 95 más barata cuesta 1,499 euros por litro en las dos estaciones ON365. La siguiente opción es la CEPSA de la avenida Juan de Borbón, con un precio de 1,524 euros por litro.

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,499 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,499 euros por litro.

CEPSA, avenida Juan de Borbón, 27: 1,524 euros por litro.

DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,548 euros por litro.

Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,548 euros por litro.

Las dos estaciones ON365 y la CEPSA de Juan de Borbón se sitúan por debajo de la media de 1,545 euros por litro. DISA Varadero y Shell Catena marcan el mismo precio para este carburante.

Gasolina 98

Para la gasolina 98, las dos estaciones ON365 también comparten el precio más bajo, de 1,539 euros por litro. Les sigue Shell Muelle Dato, con 1,548 euros por litro.

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,539 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,539 euros por litro.

Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,548 euros por litro.

CEPSA, avenida Juan de Borbón, 27: 1,554 euros por litro.

DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,578 euros por litro.

La media de la gasolina 98 en Ceuta es de 1,561 euros por litro. Las cuatro primeras estaciones de este bloque ofrecen precios por debajo de esa media.

Diésel

El gasóleo A cuesta 1,699 euros por litro en las dos estaciones ON365. DISA Varadero, Shell Catena y Shell Punta Almina comparten el siguiente precio, de 1,718 euros por litro.

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,699 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 euros por litro.

DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,718 euros por litro.

Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,718 euros por litro.

Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,718 euros por litro.

Las cinco estaciones de este bloque ofrecen el gasóleo A por debajo de la media de Ceuta, que es de 1,720 euros por litro.

Las más caras

Entre las estaciones con los precios más altos de gasolina 95, dos gasolineras CEPSA alcanzan el máximo de 1,594 euros por litro. La diferencia frente al mínimo de 1,499 euros es de 0,095 euros por litro.

CEPSA, avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros por litro.

CEPSA, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros por litro.

DISA Puerto, avenida Cañonero Dato, 10: 1,548 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación. También es útil revisar el precio indicado en el surtidor antes de llenar el depósito.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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