La normativa española establecida en la Ley General de la Seguridad Social dispone que a partir del año 2027 la edad ordinaria de jubilación será de 67 años para aquellos trabajadores que tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses. En cambio, quienes acrediten ese periodo mínimo o uno superior podrán retirarse a los 65 años.

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Requisitos de cotización exigidos para jubilarse a los 65 o 67 años

La ley introduce una aplicación progresiva del cambio entre 2025 y 2027. Durante esos años, se fueron ajustando tanto la edad legal como los años que deben estar cotizados. En 2027, el umbral definitivo para poder jubilarse a los 65 años se sitúa en los 38 años y 6 meses de cotización. Si no se cumple, el trabajador deberá esperar a los 67 años.

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Otras condiciones y supuestos especiales de jubilación

Además, para tener derecho a una pensión contributiva se exige haber cotizado al menos 15 años, de los cuales al menos 2 se deberán haber cotizado en los últimos 15 años previos a la jubilación.

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Existen exenciones y reducciones de la edad legal en casos especiales: trabajadores con discapacidad, regímenes especiales como el del mar, la minería, miembros de fuerzas de seguridad como bomberos o artistas, así como en supuestos de jubilación anticipada o parcial, siempre que se reúnan los requisitos establecidos.