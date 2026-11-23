El IBEX 35 cerró este lunes 23 de noviembre de 2026 en 19.181,10 puntos, con una subida de 308 puntos, equivalente al 1,63%, según Yahoo Finance. El índice de la bolsa española avanzó después de cerrar la sesión anterior en 18.873,10 puntos.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la jornada en 18.917,90 puntos y terminó por encima de ese nivel. Durante la sesión alcanzó un máximo de 19.233,50 puntos y un mínimo de 18.882,20, según Yahoo Finance.

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El cierre quedó a 52,40 puntos del máximo intradía y a 298,90 puntos del mínimo. Respecto a la apertura, el avance hasta el final de la sesión fue de 263,20 puntos.

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La subida del lunes contrasta con la evolución de las cuatro sesiones anteriores recogidas por Yahoo Finance, en las que el cierre descendió desde los 19.625,30 puntos del 17 de noviembre hasta los 18.873,10 puntos del día 20.

Datos de la sesión

Apertura: 18.917,90 puntos.

18.917,90 puntos. Máximo: 19.233,50 puntos.

19.233,50 puntos. Mínimo: 18.882,20 puntos.

18.882,20 puntos. Cierre: 19.181,10 puntos.

19.181,10 puntos. Variación: subida de 308 puntos, un 1,63%.

El mínimo del lunes se situó por encima del cierre de la sesión anterior. La distancia entre el máximo y el mínimo intradía fue de 351,30 puntos.

Evolución de la semana

El avance del lunes llegó tras cuatro cierres consecutivos a la baja. El 17 de noviembre, el IBEX 35 terminó en 19.625,30 puntos, después de abrir en 19.848,90. El cierre de aquella jornada coincidió con su mínimo, mientras que el máximo fue de 19.875,50 puntos.

El 18 de noviembre, el índice cerró en 19.373,30 puntos, frente a los 19.605,70 de la apertura. Ese nivel de apertura fue también el máximo de la jornada, que registró un mínimo de 19.358 puntos.

El descenso continuó el 19 de noviembre, cuando el cierre se situó en 19.186,20 puntos. La apertura y el máximo de esa sesión coincidieron en 19.495 puntos, mientras que el mínimo fue igual al cierre.

El 20 de noviembre, el IBEX 35 cerró en 18.873,10 puntos, por debajo de los 19.018,60 de la apertura. El máximo de la sesión fue de 19.055,30 puntos y el mínimo, de 18.831.

En la sesión del 23 de noviembre, el índice recuperó parte del terreno perdido. Su cierre de 19.181,10 puntos quedó 5,10 puntos por debajo del registrado el 19 de noviembre y 444,20 puntos por debajo del cierre del día 17.

Los cinco últimos cierres

17 de noviembre: 19.625,30 puntos.

19.625,30 puntos. 18 de noviembre: 19.373,30 puntos.

19.373,30 puntos. 19 de noviembre: 19.186,20 puntos.

19.186,20 puntos. 20 de noviembre: 18.873,10 puntos.

18.873,10 puntos. 23 de noviembre: 19.181,10 puntos.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado en préstamos, entre ellos hipotecas a tipo variable. Su evolución forma parte del seguimiento de los tipos de interés, mientras que el IBEX 35 refleja la evolución bursátil de las empresas que integran el índice.

En la jornada del 23 de noviembre, la referencia bursátil cerró al alza y recuperó los 19.000 puntos. El cierre fue superior al de la sesión anterior, aunque permaneció por debajo de los niveles con los que había terminado los días 17, 18 y 19, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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