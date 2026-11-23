Un tribunal de Milán ha decretado la administración judicial durante un año sobre la actividad italiana de Revolut por serias carencias en sus mecanismos de prevención del blanqueo de capitales, según investigaciones oficiales. La medida involucra a la sucursal de Revolut Bank UAB en Italia, aunque no supone una acusación penal ni afecta al funcionamiento habitual del banco ni a las cuentas de sus clientes. “No somos formalmente acusados de nada”, ha señalado la entidad.

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Detalles del caso Revolut: montos y fallos

La Justicia italiana acusa a Revolut de permitir operaciones ilícitas por valor de aproximadamente 76,5 millones de euros entre 2021 y 2026 al no aplicar los controles legales exigidos. De ese total, unos 41,9 millones de euros corresponden a movimientos vinculados a 24 personas investigadas o condenadas por delitos graves, incluidas conexiones con la mafia, sin que el banco informase a las autoridades, mientras que otras entidades sí lo hicieron. “Un modelo de gestión estable que ha facilitado operaciones de transferencia, ocultación o distracción de capitales”, afirma el tribunal.

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Además, en una inspección realizada en 2024 a una empresa del grupo Revolut dedicada a criptoactivos, los reguladores detectaron más de un millón de presuntas infracciones relacionadas con la identificación de clientes y la conservación de sus datos, así como al menos 60 omisiones en la comunicación de operaciones sospechosas. El tribunal ha concluido que Revolut no notificó ningún caso de entre 265 sobre los mismos sujetos que otras entidades sí informaron.

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Obligaciones legales de los bancos digitales

En Europa, los neobancos deben cumplir estrictos requisitos legales para prevenir el blanqueo de capitales. La normativa europea obliga a verificar la identidad formal de quienes abren cuentas, a registrar datos fiables y a investigar cuando se observan transacciones inusuales. Reglamentos como el Reglamento (UE) 2024/1624 establecen normas sobre identificación, sobre todo en casos de riesgo elevado, y exigen cooperación entre entidades financieras para compartir información clave en plazos reducidos.

En España, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y el Real Decreto 304/2014 regulan medidas similares: identificación del cliente, récords de actividad, diligencia debida, y procedimientos para comunicar operaciones sospechosas.

Contexto de los neobancos y situación en España

El caso de Revolut lanza nuevamente el debate sobre si los bancos digitales crecen más rápidamente que la capacidad de sus sistemas de compliance para gestionar riesgos financieros. La Autoridad Bancaria Europea ya había alertado en julio de 2025 sobre que algunas fintechs expandían sus servicios sin controles adecuados. “Algunas características de su modelo de negocio pueden plantear riesgos”, reconocen las autoridades europeas.

En España, Revolut ya supera los siete millones de clientes, lo que equivale a aproximadamente el 15 % de la población, según estimaciones recientes. Aun así, la entidad ha precisado que la medida adoptada en Italia se circunscribe a ese país y no afecta a sus usuarios en España ni a sus depósitos.