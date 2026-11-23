El último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de noviembre de 2026, refleja que la preocupación por la vivienda alcanza un nuevo máximo histórico en España. El 59,5 % de los encuestados considera que la dificultad para acceder a una casa constituye el principal problema del país, una cifra que supera ampliamente el 55,7 % registrado en el estudio del mes anterior. Paralelamente, otros grandes temas sociales han escalado en la lista de inquietudes: los problemas económicos ocupan el segundo lugar con un 24,7 %—su registro más alto desde abril—y la calidad del empleo aparece tercero, con un 23,9 %, también en su nivel más elevado hasta ahora.

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Régimen legal y efecto inmediato de los decretos ’Maricarmen’ sobre el alquiler

Los documentos conocidos popularmente como decretos Maricarmen comprenden dos reales decretos-ley aprobados por el Gobierno el 29 de septiembre de 2026 con medidas destinadas a regular el mercado de la vivienda. Uno de ellos, el Real Decreto-Ley 29/2026, se centra en garantizar una vivienda asequible y en reforzar la función social de esta; el otro, el Real Decreto-Ley 28/2026, preveía la renovación automática de los contratos de alquiler. Más tarde, el primero fue convalidado por la Diputación Permanente del Congreso por un ajustado 35-34 votos, mientras que el segundo fue derogado el 12 de noviembre con un estrecho margen de 34-35 votos.

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Reducción de la oferta de alquiler tras los nuevos decretos y repercusiones en la Comunidad de Madrid

En el mes que siguió a la aprobación de los decretos, la oferta de viviendas en alquiler registrada en el portal Idealista cayó un 19 %. En números absolutos, desaparecieron 26.531 anuncios activos en un solo mes.

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Entre las regiones más afectadas figura la Comunidad de Madrid, que sufrió una disminución del 26 % en su oferta. En la ciudad de Madrid los anuncios disponibles se desplomaron también alrededor de ese porcentaje. La caída, aunque generalizada en muchas provincias, fue especialmente pronunciada en áreas con viviendas sujetas a precios topados.

Preliminares observatorios señalan que entre el 28 y el 30 de septiembre desaparecieron alrededor de 4.290 viviendas en sólo tres días, un dato que sugiere respuesta inmediata del mercado tras la publicación de los textos normativos.