Las hostilidades continúan en Oriente Medio, con el ejército de Israel y las fuerzas de Estados Unidos intensificando sus ofensivas sobre Irán y Líbano. Esta escalada de ataques ha generado un alarmante aumento de bajas, siendo la mayoría de ellas civiles. Hasta la fecha, se reportan más de 3.000 muertos en Irán, incluyendo a 1.319 civiles, de los cuales 206 son menores de edad, según la ONG HRANA.

Asimismo, en Líbano se han registrado al menos 850 muertes, entre ellas 107 niños, provocadas por los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes desde el 2 de marzo. Las cifras de heridos siguen en aumento, con miles de personas afectadas desde el inicio del conflicto, lo que refleja la gravedad de la situación humanitaria en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado en una reciente entrevista que no considera viable un acuerdo con el gobierno iraní en este momento, a pesar de que Teherán parece estar dispuesto a negociar un alto el fuego. Trump argumenta que las condiciones actuales para un posible acuerdo «no son lo suficientemente buenas» y que cualquier negociación futura debe incluir compromisos sólidos por parte de Irán.

Trump ha indicado que uno de los elementos indispensables para un acuerdo sería la renuncia total de Irán a cualquier aspiración nuclear. En sus declaraciones también enfatizó la ventaja militar de las fuerzas estadounidenses, sugiriendo que la capacidad militar iraní es limitada y se reduce a ataques aéreos de corto alcance.

Por su parte, Israel ha dejado claro que continuará con sus operaciones militares hasta que considere que se han eliminado todas las amenazas existentes que representa Irán. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha sido enfático en este sentido, señalando que la lucha contra Irán y sus aliados en la región es una cuestión de supervivencia para su nación.

En un contexto de escalada de tensiones, la Guardia Revolucionaria iraní ha emitido amenazas directas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometiendo que lo perseguirán sin descanso. Esta declaración refleja el clima de animosidad creciente entre ambas naciones y el riesgo de una mayor escalada en el conflicto.

La situación bélica ha tenido un alto costo, no solo en términos de vidas humanas, sino también financiero. Se estima que en las primeras dos semanas del conflicto, el gasto de Estados Unidos ha alcanzado los 12.000 millones de dólares. Los expertos advierten que si la guerra se prolonga, podría requerir aún más recursos, lo que plantea retos sustanciales para los países involucrados.

El Ejército israelí ha llevado a cabo una serie de éxitos en sus operaciones, afirmando haber golpeado cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria en Irán, considerados vitales para la planificación de operaciones belicistas. Sin embargo, el conflicto perdura y el futuro de la región permanece incierto, dejando en suspenso la posibilidad de paz entre las naciones.