La sanidad pública en España representa un pilar esencial del Estado del bienestar y garantiza el derecho constitucional a la salud. Lejos de ser un mero servicio, el Sistema Nacional de Salud (SNS) es un compromiso con la igualdad, la cohesión social y la dignidad de todas las personas.

Recientemente, en la Comisión de Sanidad del Senado, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una iniciativa para reforzar el carácter público del SNS. Esta propuesta busca consolidar su modelo mediante reformas legislativas y orgánicas que aseguren la provisión sanitaria bajo gestión pública, ubicándola como la opción preferente frente a otros modelos.

El objetivo principal de esta iniciativa es que el sistema mantenga su universalidad y equidad, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso directo y sin discriminación alguna a los servicios de salud. Además, se propone mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en aquellos conciertos sanitarios que incluyen gestión privada.

Otro aspecto clave incluye facilitar la reversión a la gestión pública de aquellos servicios actualmente externalizados, asegurando que el interés general prevalezca sobre el beneficio privado. Estas medidas buscan fortalecer la eficiencia y el control democrático del sistema sanitario español.

En los últimos años, el crecimiento de la sanidad privada y los seguros de salud ha sido notable. De hecho, el 32,6% de la población española cuenta con un seguro sanitario privado, cifra que en algunas comunidades autónomas es aún mayor. Por ejemplo, en Madrid esta proporción alcanza el 44,6%, mientras que en Navarra se sitúa en el 19,5%. Estas diferencias generan preocupaciones sobre desigualdades en el acceso a una sanidad pública de calidad.

Paralelamente, ha aumentado un 37% la presencia de centros públicos bajo gestión privada, cuyo coste supone alrededor de 4.800 millones de euros. Sin embargo, cabe destacar que el 95% de los procesos clínicos complejos son atendidos directamente por la sanidad pública, evidenciando su papel fundamental en la atención especializada.

En este contexto, el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del SNS, aprobado por el Consejo de Ministros, resulta especialmente relevante. Esta normativa prioriza la gestión pública del sistema, limitando la externalización y estableciendo evaluaciones rigurosas y publicación de informes para justificar cualquier gestión indirecta en casos excepcionales.

Los principios de accesibilidad, sostenibilidad, calidad, eficiencia, transparencia, equidad y solidaridad constituyen la base de este enfoque, con el paciente como centro y la protección del derecho a la salud como objetivo primordial.

Resulta fundamental que la sanidad no se convierta en un ámbito dominado por intereses privados. La salud debe preservarse como un derecho universal y garantizado por la administración pública, evitando que factores como el lugar de residencia o la capacidad económica condicione el acceso.

La igualdad en sanidad es uno de los grandes logros democráticos de España, y protegerla frente a la mercantilización es una responsabilidad colectiva. Sin embargo, la iniciativa para reforzar estos principios fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, lo que evidencia diferencias profundas en la visión del modelo sanitario entre las fuerzas políticas.

Donde gobierna el Partido Popular, en ocasiones con el apoyo de Vox, se han impulsado políticas que favorecen la privatización y la externalización, trasladando recursos públicos hacia entidades privadas y debilitando el sistema público.

Este choque de modelos refleja una disyuntiva esencial sobre el significado de la salud pública en España: mientras unos defienden que debe ser un derecho garantizado desde lo público, otros la perciben como un sector sujeto a leyes de mercado.

El rumbo del Sistema Nacional de Salud no es simplemente una cuestión técnica o administrativa, sino una decisión de fondo acerca del país que queremos construir: uno en que la salud sea un derecho accesible para todos, o uno donde dependa de la capacidad económica individual.

En definitiva, defender la sanidad pública es defender la igualdad y la justicia social. Esta es una responsabilidad que no se puede abandonar si se desea preservar un sistema sanitario sólido, eficaz y verdaderamente universal para las generaciones presentes y futuras.