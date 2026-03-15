Un nuevo sorteo de El Gordo de la Primitiva reparte fortuna este 15 de marzo; consulta aquí la combinación ganadora y el número clave

Este domingo, 15 de marzo de 2026, la atención de los aficionados a los juegos de azar se centra en El Gordo de la Primitiva. Gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), este sorteo semanal es uno de los más esperados debido a la magnitud de sus botes acumulados. Miles de participantes aguardan conocer si han logrado acertar la combinación que les permitirá llevarse el premio mayor.

La combinación ganadora y el número clave correspondiente al sorteo de esta noche se actualizarán en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial por parte de la entidad organizadora tras la extracción de las bolas.

Resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 15 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: 11 13 21 26 30

11 13 21 26 30 Número clave: 5

¿Cómo funciona el sorteo?

Para participar en este sorteo, el jugador debe seleccionar cinco números en una tabla del 1 al 54 y un número clave en una tabla del 0 al 9. El premio de primera categoría (El Gordo) se obtiene al acertar los cinco números más el número clave.

Información sobre cobros y caducidad

Premios inferiores a 2.000 euros: Se pueden solicitar en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías.

Se pueden solicitar en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías. Premios de 2.000 euros o más: Es obligatorio acudir a las entidades bancarias colaboradoras con SELAE para gestionar el cobro.

Recuerde que todos los premios tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de celebración del sorteo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).