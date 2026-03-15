La Bonoloto pone en juego un nuevo bote millonario; consulta aquí los números ganadores, el complementario y el reintegro de este 15 de marzo

Este domingo, 15 de marzo de 2026, la Bonoloto cierra la semana con una nueva oportunidad de hacerse con un premio millonario. Gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), este sorteo diario mantiene la ilusión de miles de participantes que buscan acertar la combinación ganadora para transformar su economía.

La combinación ganadora y los números complementarios correspondientes al sorteo de esta noche se actualizarán en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial por parte de la entidad organizadora.

Resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 15 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: 02 20 24 30 36 47

02 20 24 30 36 47 Complementario: 22

22 Reintegro: 2

¿Cómo participar en la Bonoloto?

La Bonoloto es uno de los juegos más populares debido a su accesibilidad y sencillez:

Apuesta simple: Consiste en seleccionar seis números de una tabla del 1 al 49. Se pueden validar hasta ocho apuestas por boleto.

Consiste en seleccionar seis números de una tabla del 1 al 49. Se pueden validar hasta ocho apuestas por boleto. Apuesta múltiple: Permite marcar más de seis números (hasta un máximo de once en el mismo bloque), aumentando notablemente las probabilidades de premio, aunque con un coste mayor por apuesta.

El precio de cada apuesta es de tan solo 0,50 euros, siendo obligatorio validar un mínimo de dos apuestas (un total de 1 euro) para poder participar en el sorteo.

Información sobre cobros y caducidad

Premios inferiores a 2.000 euros: Se pueden solicitar en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías.

Se pueden solicitar en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías. Premios de 2.000 euros o más: Es obligatorio acudir a las entidades bancarias colaboradoras con SELAE para gestionar el cobro.

Recuerde que todos los premios tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de celebración del sorteo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).