La Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte hoy domingo premios millonarios y rentas mensuales; consulta los números ganadores y las combinaciones de la jornada

Este domingo, 15 de marzo de 2026, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra su habitual jornada de sorteos dominicales. El gran protagonista del día es el Sueldazo del Fin de Semana, que ofrece una oportunidad única de obtener una renta mensual de miles de euros. Junto a él, el Super ONCE y el Triplex completan la oferta de juego para los participantes que buscan la fortuna esta jornada.

La información oficial sobre los números premiados se actualizará en este mismo espacio en cuanto se realicen las extracciones oficiales y se verifiquen los datos.

El Sueldazo del Fin de Semana

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE es uno de los sorteos más esperados. Reparte un premio principal de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años al cupón que coincida con las cinco cifras y la serie. Además, cuenta con otros premios de 2.000 euros al mes durante 10 años para las cuatro combinaciones adicionales.

Número premiado: 04470

04470 Serie: 030

Super ONCE

El Super ONCE se celebra cinco veces al día, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar. El jugador elige entre 5 y 11 números de un total de 85 disponibles. En cada sorteo se extraen 20 números.

Sorteo 1: 01, 03, 13, 19, 32, 33, 38, 41, 42, 43, 47, 49, 54, 56, 60, 68, 69, 71, 72, 74

Sorteo 2: 05, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 26, 38, 41, 44, 46, 57, 60, 64, 67, 69, 74, 81

Sorteo 3: 01, 10, 11, 18, 22, 29, 34, 36, 41, 45, 50, 54, 59, 60, 63, 65, 68, 70, 78, 81

Sorteo 4: 02, 03, 10, 14, 17, 23, 25, 32, 35, 37, 40, 49, 51, 57, 70, 71, 77, 79, 80, 85

Sorteo 5: 07, 15, 18, 21, 30, 34, 37, 42, 43, 46, 49, 51, 52, 58, 63, 70, 73, 74, 79, 81

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE permite ganar hasta 150 euros por cada apuesta de 50 céntimos al acertar las tres cifras en el orden exacto. Es una opción muy popular por su inmediatez y sencillez.

Sorteo 1: 9 – 8 – 3

Sorteo 2: 0 – 8 – 3

Sorteo 3: 1 – 0 – 3

Sorteo 4: 1 – 1 – 4

Sorteo 5: 8 – 5 – 2

Información sobre premios y validez

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales de comunicación oficiales. Recuerde jugar siempre con responsabilidad.