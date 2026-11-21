El Sporting CP – Manchester United se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 4.

Partido: Sporting CP – Manchester United

Sporting CP – Manchester United Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 4

El partido entre Sporting CP y Manchester United corresponde a la jornada 5 de la Champions League. El Sporting CP se encuentra en la 10ª posición con 9 puntos tras haber disputado 4 partidos, en los que ha anotado 8 goles y ha recibido 4. En sus últimos 4 encuentros, el equipo ha logrado 3 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Manchester United ocupa la 17ª posición con 6 puntos en 4 partidos, con un balance de 8 goles a favor y 8 en contra. En sus últimos 4 partidos, el equipo ha conseguido 2 victorias y ha sufrido 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Sporting CP: 10º con 9 puntos en 4 partidos (8 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 4 partidos: 3 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V-V)

Manchester United: 17º con 6 puntos en 4 partidos (8 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 4 partidos: 2 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-D-V)

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