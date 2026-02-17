El Ministerio de Igualdad confirmó este martes que el asesinato de Ana María, enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim (Castellón), constituye un nuevo caso de violencia de género. La víctima fue atacada por su expareja de 70 años mientras se encontraba trabajando, elevando a siete las mujeres fallecidas por violencia machista en lo que va de 2026 y a 1.350 desde 2003.

Según las autoridades, no existían denuncias previas contra el presunto agresor, quien fue detenido tras apuñalar a Ana María. La enfermera fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente falleció.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, expresaron su “más rotunda condena” y su apoyo a los familiares y amistades de la víctima.

Igualdad recordó que todas las víctimas de violencia machista y sus entornos pueden recibir atención las 24 horas a través del teléfono 016, disponible en 53 idiomas, o por correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es. También se presta asistencia vía WhatsApp al número 600 000 016. Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR mediante el 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se puede recurrir al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o a la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización a los cuerpos policiales.

Una concentración en Benicàssim homenajeó a la víctima, con vecinos y vecinas depositando carteles en su memoria.