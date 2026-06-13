La secretaria general de la formación morada anuncia su candidatura en las jornadas ‘Primavera de Esperanza’ cargando duramente contra la gestión del PP y la «resignación» de la izquierda.

MADRID.— La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sacudido el tablero político madrileño este sábado al anunciar oficialmente que encabezará la candidatura de su partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El anuncio ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de la capital, durante las jornadas ‘Primavera de lucha, primavera de esperanza’ organizadas por la formación, donde la líder morada ha sido recibida entre unánimes gritos de «¡Sí se puede!».

Con un discurso de marcado perfil combativo, Belarra ha justificado su decisión asegurando que es el momento de «dar la pelea con toda la fuerza y la determinación». «Será un placer torcer el brazo a esa mala persona que es la señora Ayuso», ha lanzado tajante, situando de inmediato la próxima cita electoral como un cuerpo a cuerpo directo contra la actual presidenta autonómica.

«Navarra y vallecana de adopción»

Durante su intervención, Belarra ha querido apelar a su trayectoria personal para conectar con el electorado madrileño. «Soy navarra y vallecana de adopción, a mucha honra. Vine a Madrid a estudiar», ha explicado, agradeciendo a la región la acogida que le brindó en su juventud. «Nunca voy a dejar de sentirme navarra, pero también de ser vallecana», ha reivindicado emocionalmente, asegurando que da este paso dispuesta a pelear «por el futuro de mis hijos y mis hijas».

La líder de Podemos ha mostrado su cara más dura contra la situación actual de la región, afirmando que le «come la rabia» al considerar que tanto la ciudad como la comunidad autónoma son «mucho mejores que la mierda de gobernantes que tenemos».

Críticas al PSOE y a Más Madrid por «rendirse»

Belarra no solo ha dirigido sus ataques hacia los populares, sino que ha arremetido con dureza contra el resto de fuerzas de la izquierda madrileña, acusándolas de haber tirado la toalla antes de tiempo. «Todo el mundo se ha rendido», ha lamentado.

En referencia al Partido Socialista, ha criticado que «no pone más que candidatos de cuarta» y que sus dirigentes «están peleándose por no venir a Madrid». Tampoco se ha librado de los reproches la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García: «Dice cosas que están bien, pero unos y otros han renunciado a ganarle a la señora Ayuso».

Para Belarra, la Comunidad de Madrid representa «el corazón del poder» y de la derecha en España —incluso por encima de perfiles como Alberto Núñez Feijóo o la formación Vox—, por lo que considera imprescindible construir una alternativa real desde la izquierda transformadora.

Los ejes de su futura campaña: Sanidad, Educación y Vivienda

La recién proclamada candidata ha esbozado los que serán los pilares de su campaña, muy centrados en la defensa de los servicios públicos y los problemas de la ciudadanía madrileña. Belarra ha asegurado que no se «resigna» a la saturación de la sanidad pública, relatando que no quiere «dar a luz en un hospital público donde el personal da lo mejor, pero están saturados».

Asimismo, ha criticado el estado de la educación pública —haciendo alusión a las protestas de los profesores con la mítica camiseta verde— acusando a Ayuso de beneficiar exclusivamente al sector privado. El precio de la vivienda y las carencias del transporte público —del que ha ironizado diciendo que «solo se refuerza cuando viene el Papa»— han completado su diagnóstico de la región.

«Nos merecemos un buen Gobierno», ha concluido la secretaria general de Podemos entre los aplausos de los asistentes, dejando claro que el partido fía su futuro y su resistencia territorial a una de sus principales espadas nacionales.