El líder del PP ofrece cuatro compromisos desde la romería de O Pino (A Coruña) y sitúa a Zapatero como «la joya de la corona» del Ejecutivo actual.

O PINO (A CORUÑA).— El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado a acometer «una limpieza total» en las instituciones del Estado en cuanto se materialice el «cambio» de Gobierno en España. Durante su intervención en la tradicional Romería del PP de A Coruña, celebrada en la localidad de O Pino bajo temperaturas que superaron los 30 grados, el líder de la oposición ha augurado un vuelco político «sereno, honesto, profundo y ordenado», asegurando que no dejará «una alfombra por levantar, un cajón cerrado o un escondite por descubrir».

Acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, Feijóo ha reconocido que no tiene la «garantía de cuándo se va a producir» el relevo en la Moncloa. Según ha explicado, los plazos dependen de «quien tiene las manos manchadas y de quien quiera o no manchárselas con él», en una clara alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus socios de investidura.

Duras acusaciones de corrupción institucional

El líder de los populares ha elevado notablemente el tono de sus críticas de índole judicial y política, afirmando que Pedro Sánchez y su equipo lo han «podrido todo». «Los que venían a limpiar de corrupción han gobernado, lo dicen los sumarios, no lo digo yo, como una organización criminal», ha espetado desde la tribuna, llegando a definir al jefe del Ejecutivo como «un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió».

Feijóo ha acusado directamente a la dirección del PSOE en Ferraz de «manchar» instituciones como la Fiscalía o la Guardia Civil, y ha calificado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como «la joya de la corona de Pedro Sánchez». «P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española», ha sentenciado, asegurando que los votos de «la España decente» retirarán de la primera línea a nombres propios de las investigaciones actuales como Koldo, Ábalos o Santos Cerdán.

Cuatro «compromisos sin letra pequeña»

Para confrontar el modelo del actual Ejecutivo, al que acusa de organizar «cacerías» contra jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, Feijóo ha desglosado cuatro ejes programáticos de cara a su futuro mandato:

Igualdad entre españoles: Garantizar un trato justo a todas las comunidades autónomas, denunciando que el Gobierno actual «distingue, señala y persigue» a las autonomías que no votan al PSOE.

Garantizar un trato justo a todas las comunidades autónomas, denunciando que el Gobierno actual «distingue, señala y persigue» a las autonomías que no votan al PSOE. Financiación autonómica equitativa: Prometer un modelo que sea «honesto» y no fruto de un «chanchullo entre dos» o una «compraventa» de apoyos parlamentarios.

Prometer un modelo que sea «honesto» y no fruto de un «chanchullo entre dos» o una «compraventa» de apoyos parlamentarios. Regeneración institucional y moral: Ejecutar la citada «limpieza total» de la administración del Estado para recuperar la confianza en las instituciones.

Ejecutar la citada «limpieza total» de la administración del Estado para recuperar la confianza en las instituciones. Reactivación económica: Devolver la viabilidad a las economías domésticas frente a la inflación y la subida de los impuestos que obligan a las familias a endeudarse «hasta las cejas».

Vivienda, inmigración y el horizonte de 2027

En el plano social, el presidente del PP ha urgido a «poner a España a funcionar» para atajar el problema del acceso a la vivienda, una materia que, bajo su criterio, «no era un problema cuando llegó Sánchez y ahora es el primero».

Respecto a la gestión migratoria, Feijóo ha abogado por atajar la llegada «descontrolada» de migrantes exigiendo «orden, integrarse y cumplir la ley», matizando que «el orden en la inmigración es humanidad».

Finalmente, el líder del PP se ha mostrado convencido de que el próximo Año Santo, que se celebrará en 2027, será clausurado por un presidente del Gobierno del Partido Popular que acudirá a Galicia «como un peregrino más» con los compromisos cumplidos.