Ali Larijani, jefe de Seguridad Nacional, desmiente cualquier acercamiento a Washington y acusa a Donald Trump de sacrificar soldados estadounidenses por los intereses de Israel.

En un momento de extrema fragilidad para la estabilidad global, la República Islámica de Irán ha cortado de raíz cualquier especulación sobre una posible desescalada negociada. Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha emitido un mensaje contundente este lunes: «No negociaremos con Estados Unidos».

Desmentido a la mediación de Omán

La declaración de Larijani llega como respuesta directa a informaciones publicadas por The Wall Street Journal y Al Jazeera, que sugerían una iniciativa iraní para retomar las conversaciones con Washington tras la mediación de Omán. A pesar de que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, había deslizado una supuesta disposición de Teherán para «detener la escalada», el jefe de seguridad ha sido tajante al negar tal extremo en sus redes sociales.

Ataques personales a Trump e Israel

Larijani no solo ha rechazado el diálogo, sino que ha endurecido su retórica contra la administración estadounidense y su alianza con el Estado judío:

Crítica a la estrategia: Acusó al presidente Donald Trump de transformar su eslogan «America First» (Estados Unidos primero) en «Israel First», afirmando que ha sumido a la región en el caos.

Contexto de guerra total

Este rechazo al diálogo se produce en un escenario de devastación. Tras el ataque coordinado del domingo que acabó con la vida del líder supremo, Ali Jameneí, y dejó más de 200 muertos, Irán ha pasado a la ofensiva. La república islámica ha lanzado ataques no solo contra Israel, sino también contra aliados regionales que albergan bases de EE. UU., incluyendo Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.