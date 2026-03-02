El Real Madrid cierra la jornada 26 sin Mbappé y con la duda de última hora de Camavinga. David Alaba apunta a su primera titularidad en el Santiago Bernabéu esta temporada.

El Real Madrid recibe este lunes (21:00 horas) al Getafe en un derbi madrileño con tintes de final. Con solo 12 jornadas para que concluya LaLiga EA Sports, los blancos no tienen margen de error tras los últimos resultados del Barça. Sin embargo, Arbeloa deberá confeccionar un rompecabezas táctico debido a una enfermería que no da tregua.

El ataque, en manos de Vinicius y Gonzalo

La ausencia más sensible es la de Kylian Mbappé. El astro francés sigue arrastrando molestias en su rodilla izquierda y no arriesgará. Su lugar en la punta de ataque lo ocupará el canterano Gonzalo, quien formará una dupla explosiva con Vinicius Jr.

Incertidumbre en la medular y la zaga

El cuerpo técnico mantiene dos grandes incógnitas hasta el calentamiento:

El «dolor de muelas» de Camavinga: El francés es duda tras perderse la última sesión por un fuerte flemón. Si no llega a tiempo, Brahim Díaz retrasará su posición para dar creatividad al centro del campo. El regreso de Alaba: Tras su reaparición en Pamplona, David Alaba apunta al once inicial en el Bernabéu, ocupando el puesto de un Dean Huijsen que, aunque recuperado de sus problemas de gemelo, empezaría desde el banquillo por precaución.

Bajas confirmadas: Además de Mbappé, el Madrid no contará con Jude Bellingham, Militao, Ceballos ni Raúl Asencio (contractura cervical).

Posible Once Inicial (1-4-4-2)

Posición Jugador Portero Courtois Defensa Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras Mediocampo Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga (o Brahim) Delantera Vinicius Jr., Gonzalo

El encuentro ante el Celta del próximo viernes obliga a Arbeloa a gestionar las cargas de trabajo, pero la necesidad de los tres puntos hoy es absoluta.