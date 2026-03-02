Número premiado: 569 – «La Mudanza»

El sorteo benéfico de la Cruz Roja de Ceuta, celebrado hoy lunes 2 de marzo de 2026, ha finalizado con el siguiente resultado:

• Número premiado: 569

• Denominación: «La Mudanza»

Información importante para los participantes

Si posees un boleto con esta combinación, te recomendamos seguir los pasos habituales para reclamar tu premio:

1. Verificación: Asegúrate de que el número coincide exactamente con el indicado en tu boleto oficial.

2. Lugar de cobro: Dirígete a la sede de la Cruz Roja en Ceuta o consulta los puntos de venta autorizados donde adquiriste tu participación.

3. Documentación: No olvides llevar contigo el boleto original y un documento de identidad válido (DNI, NIE o pasaporte) para poder proceder con la entrega del premio.

La recaudación de este sorteo, como es habitual, se destina íntegramente a financiar las labores humanitarias y sociales que la organización lleva a cabo en la ciudad autónoma.

¡Muchas felicidades a los afortunados y gracias por vuestra colaboración con la labor social de Cruz Roja!