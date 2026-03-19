El tablero bélico en Oriente Próximo ha sufrido un vuelco irreversible. Tras el ataque ejecutado por Israel —con presunta participación de Estados Unidos— contra el yacimiento de South Pars, el mayor campo de gas del mundo, Irán ha cumplido sus amenazas de represalia. Teherán ha lanzado una ofensiva inmediata con misiles balísticos contra Arabia Saudí y ha golpeado la planta de Ras Laffan en Qatar, activando lo que el régimen califica como una «guerra económica total».

El ataque al «corazón» energético

El bombardeo sobre South Pars, una infraestructura crítica que Irán comparte con Qatar, ha provocado incendios masivos en dos refinerías, inutilizando una capacidad de producción de 100 millones de metros cúbicos diarios. Aunque el gobernador de Asaluyeh afirma que la situación está bajo control, el impacto ha sido instantáneo: Irak, que depende del gas persa, ya ha sufrido cortes significativos en su red eléctrica.

Para Irán, este ataque representa un «suicidio político» de Washington y Tel Aviv al cruzar una línea roja que, hasta ahora, se había respetado incluso en los momentos más tensos de la guerra.

Represalia inmediata y órdenes de evacuación

La respuesta de la Guardia Revolucionaria no se ha hecho esperar. En una maniobra inusual, Irán emitió órdenes de evacuación para zonas residenciales cercanas a instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, antes de iniciar el fuego:

Qatar: Impacto confirmado en Ras Laffan, sede de la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del planeta.

Impacto confirmado en Ras Laffan, sede de la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del planeta. Arabia Saudí: Intercepción de cuatro misiles balísticos sobre Riad y un dron dirigido a plantas de gas en el este del país.

Intercepción de cuatro misiles balísticos sobre Riad y un dron dirigido a plantas de gas en el este del país. Objetivos legítimos: Teherán ha advertido que cualquier infraestructura vinculada a los intereses de quienes atacaron South Pars será «reducida a cenizas».

«A partir de esta noche, las líneas rojas han cambiado. El enemigo ha dado a Irán una baza importante: la reciprocidad», sentenció el ejército iraní en un comunicado estatal.

Un peligro para la seguridad mundial

La escala del conflicto ha provocado una reacción de pánico en la región. Qatar ha calificado el bombardeo israelí de «paso irresponsable» que pone en peligro no solo el medio ambiente, sino la estabilidad energética de todo el globo. Emiratos Árabes Unidos se ha sumado a la condena, advirtiendo que esta dinámica bélica dispara los precios y amenaza el suministro mundial.

Instalación Afectada Ubicación Importancia Estratégica South Pars Irán / Qatar Mayor yacimiento de gas del mundo Ras Laffan Qatar Nodo principal de exportación de GNL Samref / Jubail Arabia Saudí Refinerías clave con interés de EE. UU.

El dilema de Washington

Mientras fuentes de inteligencia confirman a medios como Axios la participación estadounidense en el ataque original, el presidente Donald Trump ha intentado desmarcarse públicamente de la autoría para evitar una escalada directa con Qatar. Sin embargo, la implicación de activos de EE. UU. en el bombardeo de la isla de Jark y ahora en South Pars sugiere un cambio de estrategia hacia la asfixia total de los recursos iraníes, una apuesta de alto riesgo que ha prendido la mecha de una crisis energética sin precedentes.