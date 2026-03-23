Agencias vinculadas a la Guardia Revolucionaria difunden fotos de proyectiles con la cara del presidente español y su frase «esta guerra es inhumana». Israel responde con dureza: «¿Qué se siente al aparecer en esos misiles?».

La guerra en Oriente Medio ha cruzado una nueva frontera simbólica y diplomática. Las agencias estatales iraníes Tasnim (vinculada a la Guardia Revolucionaria) y Mehr han difundido imágenes y vídeos de operarios adhiriendo pegatinas con el rostro de Pedro Sánchez en la estructura de misiles balísticos listos para ser disparados contra «territorios ocupados» (Israel).

El adhesivo muestra una fotografía del presidente del Gobierno español acompañada de una frase en inglés que cita sus recientes declaraciones ante la Unión Europea: “Por supuesto, esta guerra no sólo es ilegal, sino también inhumana. Gracias Primer Ministro”.

Propaganda en el frente: El «No a la guerra» como arma

La maniobra de Teherán busca utilizar la postura crítica de España respecto a la ofensiva liderada por EE. UU. e Israel para legitimar sus propios ataques.

El vídeo de la discordia: En las imágenes se ve el momento preciso en que la pegatina es colocada sobre el cuerpo del misil.

En las imágenes se ve el momento preciso en que la pegatina es colocada sobre el cuerpo del misil. Mensajes cruzados: Junto a la imagen de Sánchez, las agencias también publicaron mensajes de gratitud hacia los manifestantes de Londres que se han movilizado contra lo que califican como «crímenes de guerra de Trump en Irán».

La airada respuesta de Israel: «España está al alcance»

El Ministerio de Exteriores de Israel no ha tardado en reaccionar, elevando el tono hasta niveles de amenaza directa. A través de su cuenta oficial en X, el gobierno de Netanyahu ha interpelado directamente al líder español:

«Pedro Sánchez: el régimen de los mulás te agradece poniendo tus palabras en los misiles que dispara contra civiles. ¿Qué se siente al saber que tu rostro aparece ahí?».

El mensaje israelí concluye con una advertencia sombría sobre la capacidad armamentística de Irán: “Ten en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles”.

Sánchez mantiene su pulso contra la «lógica belicista»

Este incidente se produce apenas tres días después de que Pedro Sánchez reivindicara ante los líderes de la UE su «no a la guerra», desmarcándose de la ofensiva contra Irán que ya suma más de 1.230 muertos. España sigue defendiendo que la intervención es ilegal y reclama a Europa una respuesta que se aleje de la escalada militar.

Sin embargo, el uso de su imagen por parte de un régimen teocrático para decorar armamento pesado coloca al Ejecutivo español en una posición de extrema vulnerabilidad diplomática frente a sus aliados occidentales y el eje Washington-Jerusalén.