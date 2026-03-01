El equipo de Old Trafford busca consolidar su plaza de Champions League ante un Crystal Palace que llega impulsado por su buen momento en liga y su condición de vigente campeón de la FA Cup.

El Manchester United afronta este domingo 1 de marzo una jornada decisiva en sus aspiraciones europeas. Con motivo de la vigesimoctava fecha de la Premier League 2025/26, los ‘Red Devils’ reciben en Old Trafford a un Crystal Palace que promete ser un escollo complicado. El encuentro, programado para las 15:00 horas (CET), se presenta como una oportunidad clave para que los locales mantengan su firme candidatura a la UEFA Champions League.

El United, en plena pelea por Europa

El Manchester United llega al compromiso en un estado de forma ascendente. Tras la reciente victoria por la mínima (1-0) frente al Everton, gracias a un tanto de Benjamin Sesko, el conjunto dirigido por los ‘Red Devils’ se ha asentado en la cuarta posición de la tabla con 48 puntos. Con la confianza recuperada tras el empate previo ante el West Ham, el objetivo de los de Old Trafford es claro: sumar tres puntos ante su afición para afianzar su plaza entre los cuatro mejores del campeonato inglés.

Un Crystal Palace con aspiraciones

Por su parte, el Crystal Palace aterriza en Manchester con el optimismo por bandera. El conjunto londinense, vigente campeón de la FA Cup tras su histórico triunfo ante el Manchester City en mayo de 2025, llega al duelo tras imponerse al Wolverhampton (1-0) con un gol de Guessand. Cabe recordar que, en el enfrentamiento de ida disputado en Selhurst Park, el Manchester United logró imponerse por 2-1 en un partido de remontada que evidenció la competitividad de ambos conjuntos.

Horario y dónde ver el partido

El duelo entre el Manchester United y el Crystal Palace, correspondiente a la jornada 28 de la Premier League, tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo a las 15:00 horas.

Para seguir el encuentro en directo, la retransmisión oficial en España estará disponible a través de la plataforma DAZN, que cuenta con los derechos de emisión de la competición.