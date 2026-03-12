El hombre de 60 años, con un amplio historial de secuestros y agresiones a mujeres, permanece bajo custodia policial. Los investigadores cuentan con grabaciones que le sitúan prendiendo fuego al edificio donde fallecieron su expareja, la madre de esta y una vecina.

El principal sospechoso del incendio provocado que el pasado miércoles sesgó la vida de tres mujeres en Miranda de Ebro se mantiene firme en su negativa a colaborar. Según fuentes de la investigación, el detenido no ha admitido los hechos ni ha aportado detalles relevantes durante los interrogatorios o la reconstrucción del crimen realizada ayer en el inmueble siniestrado.

Se espera que el arrestado pase a disposición judicial este viernes, aunque la Policía Nacional no descarta agotar el plazo legal de 72 horas y trasladarlo ante el juez el sábado por la mañana.

Un perfil criminal marcado por la reincidencia

El historial del detenido dibuja un perfil de extrema peligrosidad. Según datos judiciales, el individuo contaba con dos condenas previas por hechos similares:

2017: Fue condenado a seis años de prisión por el secuestro y abuso sexual de una niña de 9 años en Miranda de Ebro.

Fue condenado a seis años de prisión por el secuestro y abuso sexual de una niña de 9 años en Miranda de Ebro. 2024: Recibió una condena de un año y siete meses por detención ilegal y lesiones tras encadenar y golpear a una mujer en una casa okupada.

A pesar de que su liquidación total de condena se produjo en febrero de 2026, el hombre ya se encontraba en libertad provisional tras haber cumplido parte de la pena en prisión preventiva.

Las pruebas: cámaras y testigos

Aunque el sospechoso se entregó voluntariamente alegando que «sabía que le buscaban», las pesquisas policiales lo señalan directamente como el autor material del incendio. Existen grabaciones de cámaras de vigilancia que muestran al hombre acumulando enseres y viejos colchones en el portal del edificio antes de prenderles fuego.

Además, el testimonio de un vecino es clave: el testigo asegura haber visto al detenido gritando e increpando a su expareja, Dolores (58 años), en la puerta de su domicilio poco antes del inicio de la tragedia.

Luto y condena institucional

Miranda de Ebro se detuvo este mediodía para guardar un minuto de silencio. La alcaldesa, Aitana Hernando, acompañada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, leyó un manifiesto en el que identificó a las víctimas como Dolores, Antonia y Laura Valentina.

«Como sociedad democrática no podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres. Este triple feminicidio nos duele a toda la ciudad», declaró la regidora.

Con este caso, la cifra de mujeres asesinadas por violencia machista en España asciende a 11 en lo que va de 2026. Además de las tres víctimas mortales, el incendio dejó diez heridos, entre ellos dos menores de 7 y 11 años.