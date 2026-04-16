La creadora de contenido venció a Roi Méndez en el duelo definitivo, logrando un premio benéfico de 100.000 euros tras la eliminación de Belén Esteban y Samantha Ballentines

La primera edición de ‘Top Chef: Dulces y famosos’ ha llegado a su fin en RTVE con la victoria de Ivana Rodríguez. La creadora de contenido se alzó con el trofeo tras una gala final de alta tensión técnica en la que se impuso al cantante Roi Méndez. El podio lo completó Belén Esteban, quien se quedó a las puertas del duelo final tras ser eliminada en la tercera prueba de la noche.

La gala estuvo marcada por la carga emocional, especialmente para la ganadora, quien recibió un mensaje de apoyo de su hermana, Georgina Rodríguez. «Ella me impulsó a estar aquí», confesó Ivana antes de enfrentarse al veredicto de Eva Arguiñano, Paco Roncero y Osvaldo Gross. Con este triunfo, la influencer reivindica su identidad propia: «Soy la hermana de Georgina y la cuñada de Cristiano, pero soy Ivana Rodríguez también».

El camino hacia la victoria: eliminaciones y retos

La final se estructuró en cuatro fases eliminatorias que pusieron a prueba la evolución técnica de los famosos:

Primera prueba (Replicación): Los concursantes debían mejorar sus primeras elaboraciones del programa. Benita Castejón fue la cuarta finalista tras presentar un postre con pequeños fallos técnicos. Ivana logró superar este corte a pesar de sufrir una fuerte crisis de migraña durante el cocinado. Segunda prueba (Tarta Vintage): Los aspirantes se enfrentaron a la tendencia de las tartas en atril. El postre de Samantha Ballentines no convenció al jurado al estar incompleto, otorgándole la tercera posición (compartida con Belén Esteban en el ranking final de la noche). La drag queen se despidió agradeciendo la visibilidad de su arte en el prime time de la televisión pública. Tercera prueba (Estructuras de Chocolate): El duelo por las dos plazas de la final enfrentó a Ivana, Roi y Belén. Debían replicar una estructura con tres tipos de chocolate. Belén Esteban fue la eliminada, dedicando su tercer puesto a su hija y a su madre en una despedida muy emotiva.

El duelo final y un premio con fin solidario

La batalla definitiva entre Ivana Rodríguez y Roi Méndez consistió en la creación de un escaparate de pastelería profesional. Roi presentó ‘Las Cinco Estaciones de Osvaldi’, mientras que Ivana apostó por una elaboración compleja titulada ‘Puente pacífico’, que combinaba sabores como sakura, maracuyá y haba tonka.

Finalmente, la ejecución de Ivana le valió el título de ganadora y un cheque de 100.000 euros destinados a la asociación ‘El ángel de Javi’. El objetivo de esta donación es ayudar a niños con la enfermedad de NEDAMSS para traer una terapia experimental desde Estados Unidos.

Trayectoria de la campeona en el programa

Ivana Rodríguez ha firmado una de las trayectorias más sólidas del talent show: