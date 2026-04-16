Los mercados financieros operan en una jornada de transición marcada por el optimismo diplomático en Oriente Medio y la solidez de la economía china

La bolsa española y los principales parqués internacionales inician este jueves, 16 de abril de 2026, con la mirada puesta en la desescalada bélica entre EE. UU. e Irán. El Ibex 35, que cerró ayer en los 18.185 puntos tras un ligero retroceso del 0,55%, se mantiene a menos de un 2% de sus máximos anuales (18.573 puntos). La reapertura del Estrecho de Ormuz y la posible firma de un acuerdo de paz en Pakistán actúan como los principales catalizadores para que el selectivo español intente cerrar el hueco bajista que dejó en los 18.360 enteros.

En contraste, Wall Street ha «pasado pantalla» definitivamente. El S&P 500 conquistó ayer un nuevo máximo histórico al cerrar en los 7.022 puntos, impulsado por el sector tecnológico y una banca estadounidense que ha presentado resultados superiores a las previsiones en el arranque de 2026.

Claves del mercado: Petróleo, China y la agenda del día

La estabilidad del crudo Brent, que fluctúa en el entorno de los 95 dólares, refleja la tregua en los mercados de materias primas. Esta relajación de la presión energética coincide con la publicación de un PIB en China que ha sorprendido al crecer un 5% interanual en el primer trimestre, batiendo las expectativas gracias a la pujanza del sector servicios e industrial.

Indicadores y niveles técnicos a vigilar:

Ibex 35: Soporte clave en los 18.000 puntos . Si se mantiene por encima, las opciones de alzas siguen intactas.

Soporte clave en los . Si se mantiene por encima, las opciones de alzas siguen intactas. Euríbor y Deuda: El Tesoro español celebra hoy una subasta de deuda, mientras el mercado espera las actas del BCE para calibrar el rumbo de los tipos de interés.

El Tesoro español celebra hoy una subasta de deuda, mientras el mercado espera las actas del para calibrar el rumbo de los tipos de interés. Materias Primas: El Oro retrocede ligeramente hasta los 4.818 dólares por onza ante el apetito por el riesgo de los inversores.

Agenda económica para la jornada de hoy

Los inversores deberán prestar atención a los siguientes hitos macroeconómicos y corporativos:

Hora Región Evento Importancia 10:45 España Subasta de deuda del Tesoro Alta 11:00 Eurozona Dato de IPC de marzo Crítica 13:30 Eurozona Actas de la reunión del BCE Alta 14:30 EE. UU. Peticiones de subsidio por desempleo Media 15:15 EE. UU. Índice de producción industrial de marzo Media

En el ámbito empresarial, hoy presentan sus resultados trimestrales gigantes como Netflix, TSMC, Pepsi y Bank of New York Mellon, lo que podría dictar el rumbo de la sesión en el Nasdaq y las bolsas asiáticas.

Movimientos destacados en el sector financiero

La tregua geopolítica ha reabierto la ventana de financiación. Empresas españolas como Santander, CaixaBank y Redeia han captado en total unos 3.200 millones de euros en emisiones de deuda esta semana. Por su parte, la gestora Bestinver ha anunciado cambios estratégicos en su cartera, entrando en Repsol y aumentando su peso en Puig, mientras reduce posiciones en Indra.