El presentador de Antena 3 ha aclarado que la periodista sugirió abordar el tema durante su entrevista, admitiendo que el equipo no contrastó la información que situaba el impuesto en el 21% en lugar del 4% real.

Pablo Motos, presentador de ‘El Hormiguero’, ha comparecido ante su audiencia este miércoles, 15 de abril, para solicitar disculpas públicas tras la difusión de datos incorrectos sobre la fiscalidad de los libros en España. La controversia se originó durante la emisión del pasado martes, cuando tanto Motos como su invitada, la periodista Sonsoles Ónega, afirmaron erróneamente que los libros tributaban a un IVA del 21%, cuando en realidad se les aplica el tipo superreducido del 4%.

La rectificación de Pablo Motos en riguroso directo

Antes de dar paso al invitado de la noche, el cantante Pablo Alborán, el conductor del espacio de Atresmedia quiso abordar frontalmente la polémica generada en las últimas horas. Motos explicó los motivos que llevaron a cometer el fallo, señalando directamente a la falta de comprobación por parte de la producción tras una sugerencia de la propia Ónega.

«Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto», comenzó explicando el comunicador. Según el relato de Motos, fue Sonsoles Ónega quien propuso al equipo tratar el asunto del IVA de los libros por considerarlo excesivo. «Nosotros le dijimos que sí, y nadie comprobó el dato. Es un error», admitió con severidad. El presentador subrayó que, pese a la búsqueda habitual de rigor en el programa, en esta ocasión «metieron la pata», garantizando a los espectadores que una situación similar no volverá a repetirse.

El origen de la controversia y las críticas al Gobierno

Los hechos se remontan a la entrevista emitida el martes 14 de abril. En un momento de la conversación, Pablo Motos equiparó el gravamen de la lectura con el del tabaco: «El de los libros sigue siendo el 21%… lo mismo que un paquete de Ducados». Ónega ratificó la información con un «sí, es correcto», lo que derivó en una crítica hacia la industria y la administración.

Durante el diálogo, la periodista e intelectual defendió la necesidad de incentivar la lectura bajando los precios: «Son 23 eurillos y eso es mucho porque yo quiero que la gente compre muchos libros». Por su parte, Motos llegó a afirmar que el impuesto sobre los libros «no debería existir», concluyendo la intervención con una alusión directa al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentando que en ese momento se encontrase de viaje oficial en China.

El tipo impositivo real según la Agencia Tributaria

Frente a las afirmaciones vertidas en el prime time de Antena 3, la legislación vigente y los documentos oficiales de la Agencia Tributaria confirman que el IVA aplicado a los libros es del 4%. Este tipo superreducido ampara a los libros, libros escolares, periódicos y revistas que no contengan fundamentalmente publicidad, así como a elementos complementarios que se entreguen de forma conjunta, tales como partituras, mapas y cuadernos de dibujo.

Sonsoles Ónega también entona el ‘mea culpa’

Horas antes de la emisión de ‘El Hormiguero’, la propia Sonsoles Ónega aprovechó su programa vespertino para expresar su arrepentimiento. La ganadora del Premio Planeta confesó sentirse «angustiada» por no haber confirmado el dato antes de lanzarlo al aire.

«Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato, que está equivocado», declaró la periodista, insistiendo en que se trató de un «error absolutamente involuntario» sin intención alguna de desinformar o manipular a la opinión pública.