La presentadora estalló ante las reiteradas infracciones de Luis y Christian durante la ‘Ceremonia de collares’, advirtiendo de consecuencias graves tras el quebrantamiento sistemático de las normas del programa.

La segunda entrega de ‘La isla de las tentaciones 10’, emitida este miércoles 15 de abril en Telecinco, ha estado marcada por un clima de crispación sin precedentes. La aventura en la República Dominicana se ha complicado para los protagonistas debido al continuo desacato de las directrices de la organización, lo que llevó a Sandra Barneda a adoptar una postura de extrema firmeza, llegando a plantear la expulsión inmediata de dos de los participantes.

Indisciplina en la playa: el ultimátum de la presentadora

El conflicto estalló durante la celebración de la ‘Ceremonia de collares’. La presentadora se vio obligada a intervenir de forma enérgica cuando Christian decidió aproximarse a su pareja para darle un beso, ignorando la prohibición de contacto físico. La situación se agravó con Luis, quien intentó comunicarse repetidamente con su novia, Julia, desoyendo las órdenes directas de Barneda.

«¿Otra vez? ¡Fuera! Y ya veremos si esta aventura acaba de terminar para ti», sentenció la conductora del espacio, visiblemente molesta. Tras apartar a ambos concursantes de la dinámica grupal, Barneda se dirigió a ellos con un órdago que puso en jaque su permanencia en el formato: «Tengo dos caminos… que los dos os vayáis inmediatamente a España o que me prometáis que vais a estar a la altura de esta aventura».

En medio de la tensión, Mar irrumpió en la escena para ofrecer a su pareja abandonar el programa de forma voluntaria, lo que provocó una nueva reacción de la presentadora, quien exigió el cumplimiento del protocolo: «¡Vuelve a tu sitio!». Barneda instó a todos los presentes a recapacitar, recordándoles que la experiencia es «muy difícil» y requiere respeto a las reglas establecidas.

La irrupción de los ‘collares de la sombra’

Más allá de los conflictos disciplinarios, la décima edición del reality ha introducido una novedad mecánica: los collares negros o «collares de la sombra». Esta herramienta permite a los habitantes de una villa proteger su relación anulando una de las citas de la villa contraria.

Bajo esta nueva premisa, las decisiones fueron las siguientes:

Las chicas optaron por vetar a Fátima , impidiendo así su encuentro programado con Álex.

optaron por vetar a , impidiendo así su encuentro programado con Álex. Los chicos, por su parte, decidieron que Fran no disfrutara de su cita a solas con Ainhoa.

El caos final: las normas saltan por los aires

Pese a las severas advertencias previas de Sandra Barneda, el cierre de la ceremonia derivó en un nuevo acto de rebeldía colectiva. En el momento en que los grupos se disponían a regresar a sus respectivas villas, los participantes desobedecieron de nuevo las órdenes y corrieron por la playa para fundirse en besos y abrazos con sus parejas.

Este último quebrantamiento de la normativa del programa deja en el aire el futuro de la convivencia y las posibles «consecuencias graves» que la dirección del programa, a través de Barneda, ya ha anunciado para los infractores.