La segunda gala del concurso de Antena 3 desvela la identidad de las máscaras del grupo B, con la leyenda del tenis mundial bajo el disfraz de Fregona y el intérprete andaluz oculto en Caracol.‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha vuelto a sacudir el panorama televisivo este miércoles con una segunda gala de su quinta edición marcada por la relevancia internacional de sus identidades ocultas. Tras el impacto de la semana pasada con Elle MacPherson y Bernd Schuster, el programa de Antena 3 ha descubierto a los dos primeros integrantes del grupo B: la mítica tenista Martina Navratilova y el reconocido actor Salva Reina.

El histórico impacto de Fregona: una leyenda en el plató

El primer truelo de la noche enfrentó a las máscaras de Clavel, Fregona y Bocata de calamares. Tras las actuaciones y las pistas adicionales —donde Fregona vinculó su trayectoria con Florida—, el panel de investigadores compuesto por Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio barajó nombres de la talla de Serena Williams o Brooke Shields.

Sin embargo, al producirse el desenmascaramiento de la máscara menos votada, la sorpresa fue absoluta. Bajo el disfraz de Fregona se encontraba Martina Navratilova, ganadora de 18 títulos de Grand Slam. El presentador, Arturo Valls, calificó el momento como «el mejor desenmascaramiento de la historia del programa», mientras que los investigadores destacaron la capacidad del formato para resultar imprevisible gala tras gala.

Salva Reina, la identidad oculta tras Caracol

La segunda parte de la noche puso en liza a Jirafa, Pizza y Caracol. Este último defendió sobre el escenario una versión del clásico «Sex bomb» de Tom Jones y aportó como pista un vínculo especial con la ciudad de Girona. Las apuestas de los investigadores navegaron entre perfiles tan diversos como David Meca, Carlos Sainz (padre) o Roberto Leal.

Finalmente, el público decidió que Caracol debía revelar su identidad, descubriendo al actor andaluz Salva Reina. El intérprete, recibido con una ovación unánime, confesó su entusiasmo por participar en el proyecto de Atresmedia: «Me encantó la propuesta, me parecía muy divertida y cantar, que nunca había cantado».

El resto de máscaras del grupo B mantienen el misterio

Junto a los desenmascarados, otras cuatro máscaras continúan en la competición tras dejar pistas clave para su futura identificación:

Clavel : Interpretó «APT» de Bruno Mars y Rosé, revelando tener marcado el Camino de Santiago en su tallo. Las apuestas se dividen entre Marta Ortega y Vicky Martín Berrocal.

: Interpretó «APT» de Bruno Mars y Rosé, revelando tener marcado el Camino de Santiago en su tallo. Las apuestas se dividen entre Marta Ortega y Vicky Martín Berrocal. Bocata de calamares : Versionó a Dani Martín y sugirió conexiones con el mundo del café. Se barajan nombres como David Bustamante o José Luis Martínez-Almeida.

: Versionó a Dani Martín y sugirió conexiones con el mundo del café. Se barajan nombres como David Bustamante o José Luis Martínez-Almeida. Jirafa : Con su interpretación de Seguridad Social, apuntó a una vinculación con Sevilla y la Giralda, situando a Dani Rovira o Melendi en el radar de los investigadores.

: Con su interpretación de Seguridad Social, apuntó a una vinculación con Sevilla y la Giralda, situando a Dani Rovira o Melendi en el radar de los investigadores. Pizza: Cantó «Sweet Caroline» y sorprendió al asegurar que su éxito le ha permitido abrir las puertas del Palacio de la Zarzuela. Entre las teorías figuran Sonsoles Ónega y Alexia Putellas.

Con estas revelaciones, ‘Mask Singer 5’ consolida su apuesta por perfiles de alto nivel, manteniendo la expectación sobre quiénes se esconden tras las máscaras que aún permanecen en el anonimato.